Experiente zagueiro entra na mira da rivais na Série B

Um dos grandes zagueiros da história do Internacional, com 246 partidas pelo clube gaúcho, Rodrigo Moledo desperta interesse de clubes brasileiros. O defensor, que atualmente veste as cores do Coritiba, na Série B, pode mudar de ares nas próximas semanas desde que virou alvo de outros times do cenário nacional.

Aos 37 anos e com passagem pela Seleção Brasileira, Moledo quer seguir jogando na atual temporada e segue treinando forte.

Moledo ganhou destaque no Brasil com a camisa do Internacional. Tricampeão gaúcho e campeão da Recopa Sul-Amerciana, o zagueiro foi também jogou na Europa, atuando na Ucrânia e na Grécia - além de uma rápida passagem na Polônia. Ao todo, foram 342 partidas na carreira e 22 gols marcados.