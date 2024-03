(Foto: Jhony Inácio / Ag.Paulistão)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 07:59 • São Paulo (SP)

O São Bernardo, do técnico Márcio Zanardi, enfrenta o Corinthians por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, mas o treinador quase parou no lado alvinegro do confronto.

Após demitir Mano Menezes, a diretoria do Timão havia definido Márcio Zanardi como plano A para assumir o clube, inclusive alinhado com o profissional a proposta contratual. No entanto, o regulamento do Paulistão não permitiria Zanardi comandar duas equipes na mesma edição, fazendo o Corinthians recuar e contratar António Oliveira.

Um mês após o quase, Zanardi não demonstrou frustração e segue confiante que o convite para dirigir uma grande equipe do futebol brasileiro vai aparecer.

- Foi um timing. O futebol é timing. Não pude ir por causa do regulamento e a gente tem que respeitar. Fiquei muito feliz e lisonjeado. O Augusto Melo foi meu diretor, a gente trabalhou juntos lá no Corinthians. Mas não fico me amargurando. Em momento nenhum [ficou a frustração]. Estou muito feliz. A oportunidade aparece para quem é competente e trabalha - revelou o treinador à ESPN.

Zanardi é uma das surpresas no futebol paulista (Foto: Marcos Ribolli/Ag. Paulistão)

Apesar de ter derrotado o Corinthians na fase de grupos do Paulistão, Zanardi jogou o favoritismo do confronto para o Timão.

- O time grande é sempre favorito. O time grande sempre tem as melhores condições, tem os melhores jogadores, estrutura incrível. Mas a gente consegue colocar o São Bernardo em um nível importante, de fazer jogos de igual para igual. A gente precisa entender onde estamos - afirmou.

Velho conhecido do Corinthians, Zanardi trabalhou por seis temporadas na base do Timão. No período, o treinador conquistou o Mundial Sub-17 e participou da comissão técnica que faturou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2012. Inclusive, o treinador trabalhou junto com Augusto Melo, atual mandatário corintiano, na base alvinegra, em 2017, onde criaram uma relação de proximidade.