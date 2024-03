Augusto Melo em treino do time alvinegro (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 21:53 • São Paulo (SP)

O Corinthians, enfim, pagou a dívida de direitos de imagem atrasados aos jogadores do atual elenco. Os valores dizem respeito ao período de 2023, e os profissionais ficaram felizes com o cumprimento da promessa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Corinthians

A diretoria alvinegra ainda pretende quitar as pendências deste ano em breve. Além das dívidas com os atletas que estão no Timão, jogadores que já deixaram o clube ainda têm valores a receber referentes a direitos de imagem.

➡️ Com R$100, você pode levar R$300 na Lance! Betting se RB Bragantino e Botafogo empatarem

O meia Giuliano, que hoje está no Santos, cobra cerca de R$ 1,8 milhão do Corinthians na Justiça. Estima-se que o Timão chegou a dever mais de R$ 100 milhões em direitos de imagem para jogadores que saíram e outros que seguem no clube.

Agora, a dívida corintiana está perto dos R$ 80 milhões. As informações sobre o pagamento dos direitos de imagem foram publicadas inicialmente pelo jornalista Chico Garcia.

Além de Giuliano, Matías Rojas cobrou os corintianos, não chegou a um acordo e moveu ação contra o clube na Fifa. Ele pede em torno de R$ 40 milhões, mas o Timão diz que o valor não corresponde ao devido.

Corinthians fez dívida com Rojas, atletas que deixaram o clube e jogadores do atual elenco (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)