Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 07:49 • São Paulo (SP)

O Corinthians recebeu resposta positiva da CBF e está liberado para escalar Cacá na partida de quinta-feira (14), contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O regulamento da CBF diz que “A contratação de novo atleta pelo Clube, seja como profissional ou não profissional, habilita a sua atuação pelo Clube na COPA DO BRASIL a partir do dia seguinte à data de publicação do seu nome no BID pela DRT, desde que antes do início de cada fase da competição (ou seja, caso já disputada uma partida da fase, somente terá condições de jogo para fase seguinte se o Clube obtiver classificação), e cumpridos os demais requisitos do RGC e deste REC, incluindo a sua inscrição na competição pelo Clube dentro do prazo definido no artigo 5º.”

O entendimento inicial do Corinthians era que “o início de cada fase da competição" falasse sobre qualquer partida da competição, e a segunda fase da Copa do Brasil teve início no dia 6 de março, no confronto entre Real Brasília e Atlético-GO.

Assim, Cacá disputa a titularidade para a partida contra o São Bernardo com Gustavo Henrique e Félix Torres. O zagueiro equatoriano havia disputado todos os minutos da temporada, mas foi preservado pelo técnico António Oliveira no empate com o Água Santa.

A tendência é que o novo reforço da defesa corintiana inicie a partida no banco de reservas.