Zagueiro surpreende Ramón Díaz e ganha prestígio no Corinthians

O Corinthians segue na sua rotina de vitórias. Nesta quarta-feira (22), o clube alvinegro venceu o Água Santa por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os gols do Timão foram marcados por Alex Santana e João Pedro Tchoca, este, que vem surpreendendo no começo da temporada.

O zagueiro, presente no título da Copinha de 2024, foi emprestado para o Ceará no restante da temporada, e após o acesso do clube para a Série A, retornou ao Corinthians. Neste ano, atuou nas vitórias sobre o RB Bragantino e Água Santa.

O atleta ganhou a vaga na estreia por uma lesão de Félix Torres e vem mostrando que está apto por uma vaga na temporada. Contra o Água Santa, marcou um gol, e surpreendeu Ramón Díaz, que elogiou as atuações do zagueiro de 21 anos.

— Estou surpreso porque é um jogador jovem, que vem muito bem da experiência no ano passado, onde teve competência e muito bom rendimento. Ele sabe que é muito diferente jogar em primeira e segunda divisão. Mas tá entendendo que precisa ser agressivo — disse o treinador em entrevista coletiva concedida após a vitória do Timão.

Evolução

João Pedro Tchoca atuou em todo o jogo contra o Água Santa. Segundos dados levantados através do SofaScore, o zagueiro colecionou quatro interceptações e três desarmes durante o duelo. Segundo o jogador, o sucesso é resultado pelo trabalho realizado na pré-temporada.

— É um fruto do meu trabalho, do trabalho do grupo, que no dia a dia se esforça e vem me dando confiança depois da minha volta. Vamos seguir em busca da melhora do Corinthians — falou o jogador na zona mista da Neo Química Arena.

Com dez vitórias seguidas, um recorde que o Corinthians não alcançava desde 2001, Ramón Díaz acredita que o Timão está no caminho certo. No início deste Paulistão, o treinador optou por escalar um time alternativo, com oportunidades para atletas que não tiveram minutagem nos últimos jogos, inclusive jovens como João Pedro Tchoca e Ryan.

— Estamos fazendo um trabalho com jovens nos treinamentos e eles estão crescendo. Precisa de tempo, rodagem e é um momento que a gente precisa administrar — disse o treinador do Timão em coletiva.

João Pedro Tchoca marcou na vitória do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

Os comandados de Ramón Díaz voltam a entrar em campo no próximo domingo (26), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No Morumbis, o Timão enfrenta o São Paulo, no primeiro clássico da temporada. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília).