Corinthians: Esportes da Sorte entra na lista de ‘bets’ autorizadas do Governo Federal

A casa de apostas Esportes da Sorte entrou na lista de empresas autorizadas a operar do Governo Federal, por via da Secretaria de Prêmios e Apostas. A concessão tem prazo de cinco anos e afasta o risco da patrocinadora romper o acordo com o Corinthians.

Segundo decisão do Governo Federal, a empresa conseguiu atender todos os requisitos legais e normativos estabelecidos pela legislação. Onabet, também pertencente ao grupo, conseguiu concessão por cinco anos.

Após a apresentação dos requisitos legais nas respectivas portarias federais, uma decisão judicial considerou legal o indeferimento administrativo que impede o funcionamento da casa de apostas parceira do Corinthians.

A Esportes da Sorte realizou o pagamento da aludida outorga de concessão no dia 13/01/2025 e iniciou os trâmites transitórios dos sites de suas marcas para os respectivos novos domínios: www.esportesdasorte.bet.br e www.ona.bet.br.

Esportes da Sorte foi fundamental na contratação de Memphis para o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Esportes da Sorte e Corinthians

A empresa fechou um acordo com o clube alvinegro em julho, após a saída da Vai de Bet, em um escândalo que rendeu uma investigação da Polícia Civil e Ministério Público por irregularidades no contrato. O vínculo tem a duração de três anos e pode render R$ 309 milhões até 2027.

A empresa é responsável por pagar R$ 57 milhões do salário de Memphis no Corinthians, além de ter ajudado ativamente na contratação de Hugo Souza junto ao Flamengo, no final do ano, quando a Esportes da Sorte quitou o valor fixado da contratação, avaliado em R$ 10 milhões.