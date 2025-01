Comissão técnica do Corinthians atualiza quadro médico de Rodrigo Garro

Ramón Díaz e Emiliano concederam entrevista coletiva após a vitória do Corinthians sobre o Água Santa por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), pelo Campeonato Paulista. Ainda na Neo Química Arena, a comissão técnica do Timão começou a planejar os próximos passos da temporada.

O auxiliar do Corinthians falou sobre a evolução de Rodrigo Garro, afastado dos gramados para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino ainda não foi relacionado para partidas nesta temporada, e Emiliano Díaz explicou o quadro médico do meia.

— Rodrigo está bem, está treinando em campo, que é mais importante. Não é uma lesão. Falar de dia é difícil, mas falta muito. Está na última etapa da recuperação. Falei em entrevista passado que ele tinha que parar há cinco meses, infiltrava e jogada. E agora teve que para. Falar de data não, mas falta pouco. Já está correndo no campo — disse o membro da comissão técnica.

Afastado

O jogador está longe dos holofotes desde que se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal, na Argentina, no dia 4 de janeiro. Na ocasião, Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, faleceu após a moto que dirigia se colidir com o veículo conduzido por Garro.

No começo do ano, o clube divulgou uma nota oficial informando sobre a lesão do jogador, que não seria necessária uma cirurgia e que Rodrigo Garro perderia as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Nesta última semana, o argentino realizou atividades no campo, mas ainda sem a bola.

Rodrigo Garro em ação pelo clube alvinegro(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

Os comandados de Ramón Díaz voltam a entrar em campo no próximo domingo (26), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No Morumbis, o Timão enfrenta o São Paulo, no primeiro clássico da temporada. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília).