Corinthians define data para retorno de Yuri Alberto; confira
Atacante ficou fora dos primeiros treinos desde a reapresentação
O Corinthians definiu uma data para o retorno de Yuri Alberto. O atacante está viajando à Itália e ainda não se reapresentou para a temporada. A tendência é que o atleta volte a treinar com os companheiros nesta sexta-feira (8).
O camisa 9 foi liberado pelo clube alvinegro para viajar à Roma, onde deu andamento ao processo de obtenção da cidadania italiana. O compromisso foi previamente acordado com a diretoria do Corinthians no último ano.
A informação foi noticiada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. A viagem de volta de Yuri Alberto ao Brasil será na noite desta quinta-feira (8). O atacante não terá tempo hábil para encarar a Ponte Preta na estreia do Campeonato Paulista.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Desfalques
O Timão deve ter uma equipe alternativa para a estreia do Paulistão. Memphis e Raniele ficaram fora dos últimos treinamentos, para recuperar a parte física, e também devem desfalcar o Corinthians no primeiro jogo da temporada.
José Martínez está na Venezuela para resolver um problema burocrático. Não há previsão para o retorno do volante. Vale lembrar, que o Corinthians perdeu Maycon nesta janela de transferências. O atleta foi anunciado como reforço do Atlético Mineiro.
Foco na temporada
O Corinthians inicia 2026 contra a Ponte Preta, no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília), na Neo Química. Será a primeira partida de uma 'maratona' do Timão em janeiro. Nesta temporada, o Brasileirão começa mais cedo, no dia 28.
Jogos do Corinthians em janeiro
- Corinthians x Ponte Preta - 11/01 - Neo Química Arena - Campeonato Paulista
- Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 - Municipal de Bragança Paulista - Campeonato Paulista
- Corinthians x São Paulo - 18/01 - Neo Química Arena - Campeonato Paulista
- Santos x Corinthians - 22/01 - Vila Belmiro - Campeonato Paulista
- Velo Clube x Corinthians - 25/01 - Benito Agnelo Castellano - Campeonato Paulista
- Bahia x Corinthians - 28/01 (a confirmar) - Arena Fonte Nova- Campeonato Brasileiro
