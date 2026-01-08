menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians define data para retorno de Yuri Alberto; confira

Atacante ficou fora dos primeiros treinos desde a reapresentação

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
18:58
Yuri Alberto
imagem camera(Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)
O Corinthians definiu uma data para o retorno de Yuri Alberto. O atacante está viajando à Itália e ainda não se reapresentou para a temporada. A tendência é que o atleta volte a treinar com os companheiros nesta sexta-feira (8).

O camisa 9 foi liberado pelo clube alvinegro para viajar à Roma, onde deu andamento ao processo de obtenção da cidadania italiana. O compromisso foi previamente acordado com a diretoria do Corinthians no último ano.

A informação foi noticiada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. A viagem de volta de Yuri Alberto ao Brasil será na noite desta quinta-feira (8). O atacante não terá tempo hábil para encarar a Ponte Preta na estreia do Campeonato Paulista.

Yuri Alberto
Yuri Alberto retorna aos treinamentos nesta sexta-feira (9) (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Desfalques

O Timão deve ter uma equipe alternativa para a estreia do Paulistão. Memphis e Raniele ficaram fora dos últimos treinamentos, para recuperar a parte física, e também devem desfalcar o Corinthians no primeiro jogo da temporada.

José Martínez está na Venezuela para resolver um problema burocrático. Não há previsão para o retorno do volante. Vale lembrar, que o Corinthians perdeu Maycon nesta janela de transferências. O atleta foi anunciado como reforço do Atlético Mineiro.

Foco na temporada

O Corinthians inicia 2026 contra a Ponte Preta, no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília), na Neo Química. Será a primeira partida de uma 'maratona' do Timão em janeiro. Nesta temporada, o Brasileirão começa mais cedo, no dia 28.

Jogos do Corinthians em janeiro

  • Corinthians x Ponte Preta - 11/01 - Neo Química Arena - Campeonato Paulista
  • Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 - Municipal de Bragança Paulista - Campeonato Paulista
  • Corinthians x São Paulo - 18/01 - Neo Química Arena - Campeonato Paulista
  • Santos x Corinthians - 22/01 - Vila Belmiro - Campeonato Paulista
  • Velo Clube x Corinthians - 25/01 - Benito Agnelo Castellano - Campeonato Paulista
  • Bahia x Corinthians - 28/01 (a confirmar) - Arena Fonte Nova- Campeonato Brasileiro

