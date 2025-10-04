menu hamburguer
Pênalti a favor do Corinthians contra o Mirassol irrita rivais: ‘Mandrake’

Maycon abre placar contra Mirassol na Néo Química Arena

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
21:40
Atualizado há 1 minutos
Felipe Fernandes de Lima apita jogo entre Corinthians e Mirassol (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF
imagem cameraFelipe Fernandes de Lima apita jogo entre Corinthians e Mirassol (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF
  Matéria
  • Mais Notícias

Diversos internautas ficaram inconformados com o pênalti marcado a favor do Corinthians pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG). Yuri Alberto recebeu um contato dentro da área, quando tentava finalizar a bola vinda de um cruzamento. O VAR recomendou a revisão e a penalidade foi marcada. Na marca da cal, Maycon correu para bola e abriu o placar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira o lance que originou o pênalti para o Corinthians

Repercussão de rivais na web;

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X MIRASSOL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 27ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de outubro, 21h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson Moraes Coelho (SP)
🏁VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

O Timão tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate — e reencontrar o caminho das vitórias. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

O elenco do Corinthians tem o quinto maior valor de mercado do Campeonato Brasileiro. Atualmente, € 110,45 milhões. O Mirassol é o time que tem o menor valor da competição: € 22,53 milhões. Praticamente cinco vezes menos, de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Dorival suspenso

O técnico Dorival Júnior cumpre suspensão após expulsão contra o Internacional, mas contará novamente com Yuri Alberto, que retorna após cumprir suspensão. Memphis Depay também retorna, mas começa a partida no banco de reservas.

Dorival trabalhou a equipe que deve enfrentar o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival cumpre suspensão e desfalca Corinthians contra Mirassol (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias