Pênalti a favor do Corinthians contra o Mirassol irrita rivais: ‘Mandrake’

Diversos internautas ficaram inconformados com o pênalti marcado a favor do Corinthians pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG). Yuri Alberto recebeu um contato dentro da área, quando tentava finalizar a bola vinda de um cruzamento. O VAR recomendou a revisão e a penalidade foi marcada. Na marca da cal, Maycon correu para bola e abriu o placar.

Confira o lance que originou o pênalti para o Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X MIRASSOL

CAMPEONATO BRASILEIRO - 27ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de outubro, 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson Moraes Coelho (SP)

🏁VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

O Timão tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate — e reencontrar o caminho das vitórias. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

O elenco do Corinthians tem o quinto maior valor de mercado do Campeonato Brasileiro. Atualmente, € 110,45 milhões. O Mirassol é o time que tem o menor valor da competição: € 22,53 milhões. Praticamente cinco vezes menos, de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Dorival suspenso

O técnico Dorival Júnior cumpre suspensão após expulsão contra o Internacional, mas contará novamente com Yuri Alberto, que retorna após cumprir suspensão. Memphis Depay também retorna, mas começa a partida no banco de reservas.

