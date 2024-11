Yuri Alberto será reforço na escalação do Corinthians contra o Criciúma

O Corinthians terá o retorno de Yuri Alberto no duelo contra o Criciúma, no sábado (30), pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa, o jogador será titular após desfalcar o Timão na vitória por 3 a 1 contra o Vasco, no domingo (24).

O grau da lesão do jogador era 1B, com tempo estimado de recuperação de uma a duas semanas. Yuri Alberto se machucou na vitória do Corinthians contra o Cruzeiro por 2 a 1, no dia 20 de novembro. O atacante se recuperou e treinou com o grupo visando a preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro.

Será o retorno do jogador ao time. Em recuperação, Yuri Alberto não foi relacionado na última partida do Timão, na vitória por 3 a 1 contra o Vasco, no domingo (24). O atacante vive grande fase na temporada e marcou sete gols nas últimas seis partidas que disputou pelo Brasileirão.

Com 23 anos, Yuri Alberto busca a artilharia da competição nacional, feito que seria inédito em sua carreira. Com 11 gols, o atacante do Timão é o segundo jogador com mais gols no Brasileirão, atrás apenas de Estêvão, do Palmeiras, que marcou 12 gols.

Atacante é o artilheiro do Timão no Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Reforço importante para Ramón Díaz

O Timão busca ampliar uma sequência de seis vitórias consecutivas no campeonato nacional. Os triunfos fizeram o Corinthians pular da luta contra o rebaixamento para uma disputa por vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Em novo lugar na tabela, com 47 pontos, o Corinthians precisa alcançar o Cruzeiro, sétimo lugar, primeiro clube na zona de classificação para a competição internacional. Apenas um ponto separam as equipes.

Anota aí

O compromisso entre Corinthians e Criciúma está marcado para sábado (30), no estádio Heriberto Hülse, na cidade que leva o nome do time catarinense. Válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo será às 19h30 (de Brasília).