O atacante Yuri Alberto está próximo de igualar uma marca de Memphis Depay na temporada pelo Corinthians. Com o gol marcado na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, ele se aproxima de se tornar o jogador com mais participações em gols pelo clube neste ano.

Memphis Depay lidera o Corinthians em participações diretas em gols na temporada de 2025. O atacante holandês soma 18 contribuições, com oito gols e 10 assistências em 39 partidas.

Yuri Alberto vem logo atrás, com 17 participações em gols. O atacante marcou 15 vezes e distribuiu duas assistências ao longo de 45 jogos. Apesar de jogar mais partidas que Depay, sua principal força continua sendo a capacidade de arremate.

Entre os destaques restantes, Talles Magno, Ángel Romero e Matheus Bidu também aparecem com oito participações cada. Talles Magno marcou seis gols e deu três assistências, enquanto Romero contribuiu com cinco gols e três assistências em 48 jogos. Bidu aparece com quatro gols e quatro assistências em 37 partidas.

Yuri Alberto foi um dos destaques do Corinthians contra o Mirassol (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Jogadores com mais participações em gols no Corinthians em 2025

18 - Memphis Depay (8 gols e 10 assistências em 39 jogos) 17 - Yuri Alberto (15 gols e 2 assistências em 45 jogos) 9 - Talles Magno (6 gols e 3 assistências em 45 jogos) 8 - Ángel Romero (5 gols e 3 assistências em 48 jogos) 8 - Matheus Bidu (4 gols e 4 assistências em 37 jogos)

Temporada de Yuri Alberto e Memphis

Yuri Alberto teve presença constante no Corinthians em 2025, atuando em 45 partidas, sendo titular em 32 delas. Com 15 gols e duas assistências, o atacante precisou de 180 minutos, em média, para participar de uma ação de gol. Ele finalizou 2,4 vezes por jogo, acertando 0,9 no gol, e precisou de 7,3 tentativas para marcar. Além disso, criou quatro grandes chances, distribuiu 28 passes decisivos e manteve 43% de eficiência nos duelos, sofrendo uma média de uma falta por jogo. Sua atuação rendeu nota 6,92 pelo Sofascore.

Memphis Depay também se destacou na temporada, participando de 39 jogos, sendo titular em 31. O atacante contribuiu com oito gols e dez assistências, participando de uma ação de gol a cada 154 minutos. Criou 11 grandes chances e distribuiu 60 passes decisivos, com média de 1,5 por partida. Finalizou 2,2 vezes por jogo, acertando uma no gol, e manteve 46% de eficiência nos dribles, com uma média de um drible certo por jogo. Memphis ainda ganhou 3,1 duelos por partida e sofreu 42 faltas, recebendo nota 7,09 pelo Sofascore.