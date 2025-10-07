Conselho do Corinthians aprova revisão orçamentária para 2025

Em reunião realizada na noite de segunda-feira (6), no Teatro do Corinthians, no Parque São Jorge, o Conselho Deliberativo do clube aprovou por aclamação a revisão do orçamento referente ao ano de 2025. A proposta, elaborada pela atual diretoria, foi apresentada e recebeu aval dos conselheiros.

Segundo o clube, a votação da revisão orçamentária para 2025 contou com a presença de 136 Conselheiros e Conselheiras. Apesar de não haver votos contrários, 26 membros registraram a intenção de encaminhar a proposta para reanálise antes de sua aprovação final.

A previsão orçamentária revisada projeta um déficit de R$ 83 milhões, substituindo o superávit de R$ 34 milhões inicialmente estimado ao fim de 2024. O Conselho de Orientação e Fiscalização (CORI) e o Conselho Fiscal emitiram pareceres favoráveis à aprovação, com o CORI recomendando que sejam realizadas auditorias de acompanhamento ao menos a cada três meses.

Veja abaixo a nota do Corinthians:

A Presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista informa que a revisão da previsão orçamentária do exercício 2025 – apresentada pela atual Diretoria Executiva do clube – foi aprovada por aclamação na reunião extraordinária do CD realizada na noite desta segunda-feira (6).

Mesmo com a ausência de votos pela reprovação, 26 Conselheiros deixaram registrada a intenção pelo encaminhamento da revisão orçamentária para reanálise. A votação contou com a presença de 136 Conselheiros e Conselheiras no Teatro do Corinthians, no Parque São Jorge.

A revisão da previsão orçamentária do exercício 2025 projeta um déficit de R$ 83 milhões (em lugar do superávit de R$ 34 milhões estipulado no fim de 2024) e teve pareceres do CORI e do Conselho Fiscal recomendando a aprovação – o do CORI, em especial, recomendou auditoria de acompanhamento ao menos trimestralmente.

Corinthians valida revisão do orçamento para 2025 (Divulgação)

Gastos do Corinthians

No primeiro semestre, ainda sob a gestão de Augusto Melo, o Corinthians registrou despesas líquidas de R$ 424,9 milhões, valor 29% acima dos R$ 329,3 milhões previstos no orçamento. O principal aumento ocorreu nos gastos com pessoal, que alcançaram R$ 298,6 milhões, cerca de 36% a mais do que os R$ 219,2 milhões projetados.

Durante a gestão Augusto Melo, a dívida do Corinthians teve um salto de R$ 1,9 bilhão, no começo de 2024, para aproximadamente R$ 2,6 bilhões, no fim do primeiro semestre de 2026.