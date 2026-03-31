Yuri Alberto revê palco de título e mira vitória do Corinthians no Brasileirão
Atacante relembra gol decisivo em final no Maracanã e projeta duelo
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O atacante Yuri Alberto vai reviver, nesta quarta-feira (1), contra o Fluminense, no Maracanã, grandes momentos de sua passagem pelo Corinthians. Um dos gols mais importantes da trajetória do camisa 9 pelo clube foi na final da Copa do Brasil de 2025, na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã.
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Ao relembrar a conquista, Yuri Alberto comentou sobre o retorno ao Maracanã e projetou o confronto. O Corinthians, sem vencer há sete jogos, tenta reagir na temporada.
— Voltar ao Maracanã depois de conquistar um grande título é legal demais. Sabemos da importância dos três pontos para o Brasileiro. Vamos confiantes com a nossa torcida, que vai invadir o Rio de Janeiro novamente para nos dar muito apoio para sairmos vitoriosos de lá — disse Yuri Alberto.
Yuri Alberto vive um momento especial com a camisa alvinegra. Ao balançar as redes contra o Flamengo no empate em 1 a 1 na última rodada, o camisa 9 do Corinthians alcançou a marca de 50 gols na Neo Química Arena, isolando-se ainda mais como o maior goleador do estádio. Ele também é o artilheiro do clube no século, com 80 gols em 218 jogos.
— É gratificante chegar nesta grande marca na minha casa Neo Química Arena. Um lugar que eu me sinto muito bem. A torcida me dá uma moral e um apoio absurdo para que eu alcance esses números e fique perto de grandes nomes como o do craque Neto (80 gols) como artilheiro do século. Eu me sinto muito orgulhoso e grato à toda equipe por esse apoio. Sozinho eu não conseguiria atingir essas grandes marcas. Graças aos meus companheiros e a todo nosso staff que dão esse apoio para eu estar bem e feliz em campo ajudando nosso Coringão marcando gols e dando assistências — completou.
Yuri Alberto pelo Corinthians
Yuri Alberto atingiu a marca de 80 gols com a camisa do Corinthians após disputar 217 partidas pelo clube, sendo 185 como titular. Além da artilharia, o atacante também soma 21 assistências no período, participando diretamente de gols a cada 165 minutos em campo.
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No desempenho individual, o camisa 9 registra média de 2.5 finalizações por jogo, sendo 1.0 no alvo, além de 0.7 passes decisivos por partida e 27 grandes chances criadas. O atacante apresenta 46% de conversão nas grandes oportunidades e precisa de 6.9 finalizações para marcar. Nos duelos, tem 42% de eficiência, sofre 1.4 faltas por jogo e possui nota média de 6.98 no Sofascore.
Yuri Alberto pelo Corinthians
- 217 jogos (185 titular)
- 80 gols
- 21 assistências
- 165 minutos para participar de gol
- 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 46% de conversão em grandes chances
- 27 grandes chances criadas
- 6.9 finalizações para marcar
- 42% de eficiência nos duelos
- 1.4 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.98
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