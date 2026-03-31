Yuri Alberto revê palco de título e mira vitória do Corinthians no Brasileirão

O atacante Yuri Alberto vai reviver, nesta quarta-feira (1), contra o Fluminense, no Maracanã, grandes momentos de sua passagem pelo Corinthians. Um dos gols mais importantes da trajetória do camisa 9 pelo clube foi na final da Copa do Brasil de 2025, na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã.

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Ao relembrar a conquista, Yuri Alberto comentou sobre o retorno ao Maracanã e projetou o confronto. O Corinthians, sem vencer há sete jogos, tenta reagir na temporada.

— Voltar ao Maracanã depois de conquistar um grande título é legal demais. Sabemos da importância dos três pontos para o Brasileiro. Vamos confiantes com a nossa torcida, que vai invadir o Rio de Janeiro novamente para nos dar muito apoio para sairmos vitoriosos de lá — disse Yuri Alberto.

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Yuri Alberto vive um momento especial com a camisa alvinegra. Ao balançar as redes contra o Flamengo no empate em 1 a 1 na última rodada, o camisa 9 do Corinthians alcançou a marca de 50 gols na Neo Química Arena, isolando-se ainda mais como o maior goleador do estádio. Ele também é o artilheiro do clube no século, com 80 gols em 218 jogos.

— É gratificante chegar nesta grande marca na minha casa Neo Química Arena. Um lugar que eu me sinto muito bem. A torcida me dá uma moral e um apoio absurdo para que eu alcance esses números e fique perto de grandes nomes como o do craque Neto (80 gols) como artilheiro do século. Eu me sinto muito orgulhoso e grato à toda equipe por esse apoio. Sozinho eu não conseguiria atingir essas grandes marcas. Graças aos meus companheiros e a todo nosso staff que dão esse apoio para eu estar bem e feliz em campo ajudando nosso Coringão marcando gols e dando assistências — completou.

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Matheuzinho, Yuri Alberto e Memphis na final disputada no Maracanã (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Yuri Alberto pelo Corinthians

Yuri Alberto atingiu a marca de 80 gols com a camisa do Corinthians após disputar 217 partidas pelo clube, sendo 185 como titular. Além da artilharia, o atacante também soma 21 assistências no período, participando diretamente de gols a cada 165 minutos em campo.

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No desempenho individual, o camisa 9 registra média de 2.5 finalizações por jogo, sendo 1.0 no alvo, além de 0.7 passes decisivos por partida e 27 grandes chances criadas. O atacante apresenta 46% de conversão nas grandes oportunidades e precisa de 6.9 finalizações para marcar. Nos duelos, tem 42% de eficiência, sofre 1.4 faltas por jogo e possui nota média de 6.98 no Sofascore.

Yuri Alberto pelo Corinthians

217 jogos (185 titular) 80 gols 21 assistências 165 minutos para participar de gol 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.7 passes decisivos por jogo 46% de conversão em grandes chances 27 grandes chances criadas 6.9 finalizações para marcar 42% de eficiência nos duelos 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.98

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