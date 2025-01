Yuri Alberto projeta 2025 e destaca foco no Corinthians

Restam poucos dias para o Corinthians se reapresentar para a próxima temporada. Na terça-feira (7), o elenco do Timão irá se reunir no CT Dr. Joaquim Grava. Assim como a Fiel, o atacante Yuri Alberto está otimista com o próximo ano e acredita em uma boa campanha no Paulistão, que começa no dia 16 de janeiro.

— O Campeonato Paulista começa em poucos dias, é uma competição acirrada, com clássicos e é nosso objetivo buscar o topo. Terminamos o ano passado jogando bem, com o time entrosado. Tenho certeza que vamos aprimorar mais ainda nossa sintonia nessa pré-temporada. 2024 já foi, agora é fazer do nosso 2025 um ano vitorioso e cheio de coisas boas — disse o atacante do Timão.

Yuri Alberto encerrou a última temporada como o maior goleador do país, com 31 gols, além de terminar como artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, ao lado de Alerrandro, do Vitória. O atacante foi peça fundamental na sequência de nove vitórias consecutivas do Timão na reta final do ano, garantindo a classificação da equipe para a próxima Libertadores.

Com contrato até 2027, Yuri Alberto não esconde que ainda tem o sonho de atuar no futebol inglês. Apesar da boa fase, o atacante deve permanecer no Corinthians para a próxima temporada. O jogador destacou que a competição continental é o seu principal foco no momento.

— Estou muito feliz em jogar a Libertadores de novo. É um campeonato que a torcida do Corinthians adora. Temos tudo para ir bem na competição, este é nosso foco. Passo a passo, degrau por degrau. Vamos fazer nossa pré-temporada com muito empenho para 2025. Que Deus nos abençoe e nos traga coisas boas nesta temporada — destacou o atleta.

Yuri Alberto comemora gol marcado pelo Timão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Preparação adiantada

A primeira partida do Corinthians no ano será no dia 16 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Após isso, o Timão enfrentará uma sequência apertada de jogos no torneio estadual, com cinco partidas em 15 dias.

Para se preparar, Yuri Alberto iniciou seu recondicionamento físico mais cedo, ainda durante as férias, treinando com profissionais de sua equipe pessoal. O atacante destacou a importância da preparação realizada nesse período.

— É meu dever chegar bem na reapresentação. Quero melhorar meu desempenho este ano e fazer ainda mais do que fiz em 2024. Sei que com muito trabalho isso é possível. 2025 tem tudo para ser um ano especial para o Corinthians. Eu vou me preparar para ajudar ao máximo meus companheiros e dar alegrias à nossa torcida — finalizou o jogador.