Expulsão e folha salarial apertada: como Fagner perdeu espaço no Corinthians

Após 11 temporadas consecutivas no Corinthians, Fagner irá defender um novo clube em 2025. No sábado (4), o jogador foi apresentado no Cruzeiro, em um Mineirão lotado. Com 35 anos, o lateral-direito foi emprestado pelo Timão por uma temporada.

Sétimo atleta com mais jogos com a camisa alvinegra, ao todo foram 578, Fagner foi um dos símbolos de uma geração vitoriosa do Corinthians. O jogador conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019).

Revelado pelo Timão em 2006, foi em sua segunda passagem, de 2014 a 2024, que Fagner viveu seu auge, quando foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Entretanto, o último ano do atleta no Corinthians ficou marcado por um desgaste.

Fagner em ação pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Expulsão decisiva

Ao longo de 2024, Fagner foi se despedindo de companheiros da geração vitoriosa como Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, Paulinho e Cássio. No meio da temporada, o lateral-direito era o jogador com mais experiência de clube no elenco, algo identificado pela comissão técnica.

Ramón Díaz chegou ao Corinthians em julho do último ano e incentivou a liderança do atleta. Sob o comando do técnico argentino, Fagner atuou como capitão do Timão em 11 ocasiões: seis vezes pelo Campeonato Brasileiro, três pela Copa Sul-Americana e duas pela Copa do Brasil.

O jogador dividia o papel de titular com Matheuzinho, reforço trazido no começo do ano que teve dificuldades em se firmar. Uma partida em especial fez Fagner perder espaço no time de Ramón Díaz: a derrota por 3 a 1 para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

No dia 29 de setembro, o Majestoso aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Lutando para fugir da zona de rebaixamento, o Corinthians segurava bem o adversário no início de jogo e até conseguia ter as melhores oportunidades. Capitão, Fagner acabou fazendo um pênalti em Calleri, no final da primeira etapa, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Timão sofreu com um jogador a menos, ainda perdeu André Ramalho no segundo tempo e terminou a partida derrotado pelo rival. A suspensão de Fagner abriu espaço para Matheuzinho ganhar uma oportunidade no time. Após o Majestoso, o lateral-direito participou de apenas uma das dez partidas disputadas pelo Corinthians no Brasileirão.

Jogador fez pênalti em Calleri no Majestoso (Foto: Kayan Mendes/AGIF)

Folga na folha salarial

Em junho do ano passado, Fagner renovou com o Corinthians até 2026. Na época, Matheuzinho sofria para conquistar a vaga do veterano. Entretanto, tudo mudou após o final do Brasileirão. O Timão somou nove vitórias seguidas, a maior sequência na era dos pontos corridos da competição nacional, junto a Atlético-MG (2021) e Internacional (2020).

Matheuzinho se tornou um dos pilares da equipe. Fagner ficou ainda mais sem espaço. Na virada do ano, a direção do Corinthians estabeleceu que a meta era renovar com todo o elenco para a próxima temporada e uma contratação só seria possível no caso de uma folga maior na folha salarial.

O Timão terá que arcar com 45% do salário de Fagner enquanto ele atuar no Cruzeiro. Mesmo assim, a direção do Corinthians acredita que a decisão de liberar o lateral-direito pode abrir espaço para contratações.

— Situações que a gente precisa tomar decisões. Existem movimentações no orçamento, abre espaço para uma nova oportunidade. Existe uma conversa com a comissão técnica para entender os jogadores que não serão bem utilizados. Baseado nessas conversas, no que entendemos, temos que tomar decisões. O Corinthians atravessa momento difícil financeiramente. Às vezes tomamos uma decisão que pode não ser entendida, mas é pelo melhor do clube. Jogadores de base que precisam de espaço. Cada ação é feita pensando nisso, abrindo espaço na folha para outro atleta — disse Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, sobre a saída de Fagner.