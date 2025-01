Vice-presidente do Corinthians detalha contato do clube com Garro

Rodrigo Garro, meia do Corinthians, se envolveu em um acidente de carro em La Pampa, na Argentina, na madrugada do sábado (7). A ocorrência causou a morte de um motociclista, Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos. Teste do bafômetro apontou que o jogador tinha 0,54 gramas de álcool por litro no sangue.

A legislação local determina que a tolerância de álcool para dirigir é zero. Rodrigo Garro pode ser denunciado no crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, agravado pelo consumo de bebida antes de conduzir, e a pena pode chegar a até seis anos de reclusão.

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, comentou as ações do clube em relação ao caso. Além de uma nota oficial divulgada no site do clube lamentando o ocorrido, o dirigente revelou que entraram em contato com o jogador assim que souberam do acidente.

— Nosso departamento jurídico entrou em contato com o advogado particular do Garro, ele já está sendo assistido na Argentina, eu falei com o Garro, ele está abatido, nós prestamos solidariedade à família da vítima, também apoio ao Garro, e nos colocamos à disposição dele para o que precisasse, perguntei se ele queria que enviássemos alguém para a Argentina, e ele preferiu nesse momento aguardar — disse em entrevista ao portal "Identidade Corinthiana".

Rodrigo Garro se envolveu em um acidente na Argentina (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retorno ao Brasil

O acidente aconteceu no dia em que Garro completou 27 anos. De férias na Argentina, seu país natal, o jogador estava há poucos dias de retornar ao Brasil, onde se reapresenta ao Corinthians na terça-feira (7). Uma audiência marcada para domingo (5) determinará se o atleta terá que ficar na Argentina.

— Por enquanto nós contamos com ele na reapresentação do dia 7, no CT, não houve nenhuma alteração, isso depende também das autoridades policiais argentinas, estamos em contato com o advogado do Garro, mas esperamos ele no dia 7 para a reapresentação — afirmou o dirigente.