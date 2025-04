Yuri Alberto destaca reação do Corinthians em empate com o América de Cali

O Corinthians saiu de campo com um ponto importante após o empate por 1 a 1 com o América de Cali, nesta terça-feira (08), na Colômbia. A partida foi válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana Conmebol.

Após sair atrás no placar, o Corinthians reagiu na etapa final. Inicialmente no banco de reservas, Yuri Alberto entrou aos 15 minutos do segundo tempo e, ao lado de André Carrillo, foi peça importante na reação da equipe.

- Foi um jogo difícil, a gente sabia que jogar aqui seria complicado. Tomamos um gol que deixou mais difícil a partida, mas o grupo não desistiu. Entrei com a missão de ajudar. Fico feliz por ver nossa equipe reagindo, buscando o empate. Esse ponto pode fazer diferença lá na frente e vamos para cima e se Deus quiser vamos conseguir a classificação - disse Yuri após o confronto.

Timão conquistou um ponto fora de casa (Foto: Joaquin Samiento/ AFP)

Sequência do Corinthians

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (12), às 18h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Será o primeiro clássico da temporada nacional entre as equipes após a final estadual, vencida pelo Timão.

- Agora é virar a chave e focar no clássico. Sabemos da importância desse jogo e vamos nos preparar bem para chegar fortes e buscar mais uma vitória no Brasileiro - completou o camisa 9.

O Corinthians tem os mesmos quatro pontos que o Palmeiras no Brasileirão, mas é o vice-líder por ter mais saldo de gols. O Timão está atrás apenas do Internacional, pelo critério de cartões vermelhos, pois Ramón Díaz foi expulso na vitória sobre o Vasco, na última rodada da competição nacional.