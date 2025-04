Corinthians empata com o América de Cali e segue vivo na Sul-Americana

O Corinthians segue vivo na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (8), os comandados de Ramón Díaz empataram com o América de Cali por 1 a 1, no estádio Pascual Guerrero, na Colômbia. Luís Ramos marcou para os colombianos, enquanto Matheuzinho empatou para o Timão.

Ramón Díaz optou por escalar uma equipe alternativa e colocou Carillo, Yuri Alberto, Raniele e Breno Bidon no banco. Os jogadores que entraram demonstraram desentrosamento e o Corinthians sofreu ofensivamente na maior partida da partida. O América de Cali não teve uma grande atuação, mas abriu o placar na primeira etapa.

Carrillo, Yuri Alberto e Breno Bidon entraram no decorrer do segundo tempo. O Corinthians melhorou com os titulares e empatou o confronto com gol de Matheuzinho.

O Timão segue vivo na Sul-Americana após ter sido derrotado na estreia pelo Huracán, em casa. A equipe alvinegra soma um ponto na tabela, três a menos que o América de Cali, e as equipes ainda vão se enfrentar novamente na competição.

Como foi o jogo?

Com o time alternativo, o Corinthians demonstrou desentrosamento na primeira etapa. O Timão teve mais posse de bola, 60% contra 40% do América de Cali, mas foi praticamente inoperante. Os colombianos aproveitaram as chances que tiveram.

A primeira chegada foi do Timão. Aos 9 minutos, Romero cruzou, o goleiro Soto triscou e por pouco Héctor Hernández não cabeceou para as redes. No rebote, Talles Magno chutou para fora. Do outro lado, Quintero comandava as ações ofensivas do América de Cali.

A equipe colombiana teve boas chances com Quintero e Vergara, em finalizações de fora da área. Com mais volume, o gol do América de Cali saiu aos 23 minutos. Balanta deu belo passe para Ramos dentro da área, que fintou André Ramalho e soltou a bomba para abrir o placar. O Timão chegou com Matheus Bidu, que chutou para, mas abusou dos erros de passes e foi ao intervalo em desvantagem.

No início do segundo tempo, Barrios aproveitou um vacilo da zaga, entrou na área e chutou para ampliar o placar. Após revisão do VAR, a arbitragem viu impedimento na disputa de Luis Ramos com Félix Torres, na origem da jogada, e anulou o gol.

Ramón Díaz promoveu as entradas de Carrillo, Breno Bidon e Yuri Alberto. O Corinthians melhorou na partida e teve boa oportunidade em cruzamento do peruano, que passou perto do travessão adversário. Héctor Hernández também teve boa chance dentro da área, mas finalizou para fora.

O América de Cali chegou perto em cobrança de falta de Quintero que passou triscando a trave direita defendida por Matheus Donelli. O Timão respondeu com uma cabeçada de Héctor Hernández, após cruzamento de Carillo, mas Soto fez boa defesa.

A insistência do Corinthians surtiu efeito aos 36 minutos. Carrillo deu ótimo passe para Matheuzinho, que tabelou com Héctor Hernández e finalizou forte dentro da área. A bola desviou na zaga e entrou, empatando o duelo. A partida terminou com o placar empatado.

Corinthians empatou com o América de Cali na segunda rodada da Sul-Americana (Foto: Joaquin Sarmiento / AFP)

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Brasileirão. Na Sul-Americana, o Timão enfrenta o Racing, do Uruguai, na Neo Química Arena, em duelo que será no dia 24 de abril.

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI 1 x 1 CORINTHIANS

2ª rodada - Fase de Grupos - Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colmôbia

🥅 Gol: Ramos (23'/1ºT) (1-0); Matheuzinho (36'2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho (COR); José Martínez (COR); Carrascal (AME); Blanta (AME); Pestaña (AME); Félix Torres (COR)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Jorge da Silva)

Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Carrascal, Balanta (Leys), Barrios, Juanfer Quintero e Vergara Cavadía); Luis Ramos

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho (Cacá), Félix Torres e Matheus Bidu; Ryan (Alex Santana), José Martínez (Carillo) e Maycon (Breno Bidon); Romero, Talles Magno (Yuri Alberto) e Héctor Hernández

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela

🚩 Assistentes: José Urrego e Tulio Moreno

🖥️VAR: Juan Soto