Ramón Díaz projeta duelo com o Palmeiras e aponta vantagem do Corinthians

O Corinthians volta da Colômbia com um ponto após empatar por 1 a 1 com o América de Cali, nesta terça-feira (8), pela Copa Sul-Americana. Matheuzinho marcou o gol do clube alvinegro no estádio Pascual Guerrero. O Timão vira a chave e começa a pensar no seu próximo desafio: o Derby.

continua após a publicidade

No sábado (12), o Corinthians encara o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Contra o América de Cali, o Timão atuou com um time alternativo, com muitos reservas. Ramón Díaz comentou a importância de poupar o elenco pensando no calendário cheio.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Temos que pensar que estamos jogando a cada três dias e temos o clássico agora contra o Palmeiras. Por isso quero valorizar o esforço dos jogadores, que estão jogando com uma intensidade incrível. Essa questão de manejar os esforços com o plantel que temos, vamos seguir competindo — disse o treinador em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Corinthians empatou com o América de Cali pela Sul-Americana (Foto: Joaquin Sarmiento / AFP)

Pequena vantagem

O Corinthians tem os mesmos quatro pontos que o Palmeiras no Brasileirão, mas é o vice-líder por ter mais saldo de gols. O Timão está atrás apenas do Internacional, pelo critério de cartões vermelhos, pois Ramón Díaz foi expulso na vitória sobre o Vasco, na última rodada da competição nacional.

Para o técnico, o clássico vale ainda mais, pois o Corinthians pode conquistar a liderança do torneio. O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño nesta quarta-feira (9), no Allianz Parque, pela Libertadores. Ramón Díaz enfatizou o tempo menor de recuperação do adversário.

continua após a publicidade

➡️Ramón Díaz exalta resultado do Corinthians na Sul-Americana; veja a tabela

— Vamos competir contra eles também, para nós é um jogo importante porque, ganhando, podemos ficar em primeiro lugar. Então, isso é o que estamos buscando também. Vai ser um bom jogo, eles também jogam amanhã, o tempo de recuperação é um pouco menor. Então, vamos seguir competindo, estou contente com o grupo — finalizou o treinador.