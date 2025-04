Matheuzinho aponta a maior dificuldade do Corinthians em empate

O Corinthians empatou com o América de Cali por 1 a 1, no estádio Pascual Guerrero, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Ramos abriu o placar e Matheuzinho empatou o duelo. Com o empate, o clube alvinegro segue vivo na competição continental.

O Timão perdeu a estreia por 2 a 1 contra o Huracán, na Neo Química Arena, e precisava pontuar para não se afastar dos líderes, pois apenas o primeiro colocado avança para as oitavas de final. Após o confronto, Matheuzinho enfatizou o cansaço e as dificuldades que o Timão enfrentou para chegar ao confronto

— É sempre bom fazer gol, ajudar a equipe ainda mais num contexto que estava a partida, que eles estavam ganhando, e conseguir esse empate foi muito importante por tudo, a gente está numa sequência muito grande de jogos, foi uma viagem muito longa, é muito difícil, mesmo com o Corinthians dando o melhor suporte possível, o cansaço bate — disse em entrevista após a partida.

Matheuzinho marcou no empate do Corinthians com o América de Cali (Foto: Joaquin Sarmiento / AFP)

Desencantou na temporada

O lateral-direito marcou pela primeira vez na temporada. O gol saiu aos 36 minutos, após bom passe de Carrillo, Matheuzinho tabelou com Héctor Hernández e contou com desvio da defesa adversária para marcar.

Campeão do Paulistão com o "time do coração", o jogador vibrou com seu momento pessoal e declarou que vive a melhor fase de sua carreira, e também como pessoa.

continua após a publicidade

— Estou vivendo uma reviravolta muito grande. Eu creio que no meio do ano passado para cá, me encontrei na melhor forma como jogador, como pessoa também. Estou muito feliz e agradeço o Corinthians pela oportunidade. Agradeço meus companheiros que estão me ajudando na comissão, principalmente meus pais, que estão sempre comigo, que me fazem evoluir a cada jogo. Então, estou num momento muito bom da minha carreira.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Brasileirão. Na Sul-Americana, o Timão enfrenta o Racing, do Uruguai, na Neo Química Arena, em duelo que será no dia 24 de abril.