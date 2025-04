Ramón Díaz exalta resultado do Corinthians na Sul-Americana; veja a tabela

O Corinthians empatou com o América de Cali por 1 a 1, no estádio Pascual Guerrero, na Colômbia. Após perder para o Huracán na estreia da Sul-Americana, o Timão volta para casa com o seu primeiro ponto na competição continental.

Ramón Díaz escalou uma equipe alternativa no duelo, com a presença de muitos reservas, mas promoveu a entrada de Carrillo e Yuri Alberto no segundo tempo. Em entrevista coletiva, o treinador argentino valorizou o resultado e falou que o Corinthians segue vivo na competição.

— É um jogo muito importante porque, se eles ganhassem, nos tirariam quase seis pontos e poderíamos ficar, não digo de fora porque ainda falta muito tempo, mas a equipe reagiu, teve uma proposta, me parece, no meu ponto de vista, o segundo tempo foi interessante, como atacamos, como fomos profundos, como criamos situações, porque tivemos duas ou três situações a mais para fazer o gol, e me parece que foi um empate justo para ambos. De fato, eles jogaram bem no primeiro tempo, sem tantas oportunidades, mas no segundo tempo fomos superiores, fomos atrás e poderíamos ter vencido. Estou contente com o grupo — disse o treinador

Treinador falou sobre o resultado do Timão na Sul-Americana (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Tabela da Sul-Americana

Apenas o líder de cada chave avança diretamente para as oitavas de final do torneio, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra um eliminado da fase de grupos da Libertadores. A derrota poderia ser determinante para a queda do Corinthians na Sul-Americana.

Na primeira rodada, o América de Cali venceu o Racing por 3 a 1, fora de casa. Com o empate, o Timão se mantém a três pontos do adversário colombiano e a dois do Huracán. Argentinos e uruguaios se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília).

