menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Dorival comemora retorno de titulares e desvia sobre política do Corinthians: ‘Não acho saudável’

Treinador escala trio GYM como titular pela primeira vez no Brasileirão e admite interferência externa no futebol do clube

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 18/10/2025
21:52
Dorival Júnior, técnico do Corinthians
imagem cameraDorival Júnior, técnico do Corinthians (Vitor Palhares/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Satisfeito com a vitória do Corinthians, especialmente pelo fato de a equipe não ter sofrido gols na Neo Química Arena, Dorival Júnior conseguiu escalar Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto juntos como titulares pela primeira vez no Brasileirão desde que assumiu o comando técnico do clube.

continua após a publicidade

O trio, que havia iniciado junto pela última vez na classificação sobre o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil, permaneceu em campo por aproximadamente 60 minutos, até Dorival optar pelas saídas de Garro e Depay.

+ Corinthians vence o Atlético-MG com golaço de Maycon e sobe na tabela do Brasileirão

- Nós tivemos pela primeira vez os três atuando juntos (sob comando de Dorival no Brasileirão). Ainda falta o Carrillo, Martínez, André (Ramalho), entre outros... Tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e, às vezes, poucos se lembram dessas situações. Fomos buscar alguns garotos da base que ninguém acreditava, que ninguém sabia quem eram - disse Dorival.

continua após a publicidade

Ao ser questionado sobre a interferência da política do clube no futebol, Dorival afirmou que isso não é saudável para a equipe, mas preferiu não entrar em detalhes, alegando já ter tratado do tema anteriormente.

- É muito difícil pra gente falar a respeito de política. Eu acho que já me posicionei lá atrás, que eu não acho saudável para nenhum clube de futebol ter política envolvida no dia a dia. É natural que ela interfira de uma maneira ou de outra. Ela vai envolver de forma direta o elenco, o clube e os jogadores. Mas é uma situação que precisa ser resolvida - completou o treinador, ao mesmo tempo que desviou de se aprofundar no tema.

continua após a publicidade
Maycon, volante do Corinthians, marcou o gol da vitória da equipe comandada por Dorival Júnior (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
Maycon, volante do Corinthians, marcou o gol da vitória da equipe comandada por Dorival Júnior (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, o Corinthians chegou aos 36 pontos e entrou na zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. No próximo fim de semana, a equipe enfrenta o Vitória, fora de casa, pelo Brasileirão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias