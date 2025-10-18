Dorival comemora retorno de titulares e desvia sobre política do Corinthians: ‘Não acho saudável’

Satisfeito com a vitória do Corinthians, especialmente pelo fato de a equipe não ter sofrido gols na Neo Química Arena, Dorival Júnior conseguiu escalar Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto juntos como titulares pela primeira vez no Brasileirão desde que assumiu o comando técnico do clube.

O trio, que havia iniciado junto pela última vez na classificação sobre o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil, permaneceu em campo por aproximadamente 60 minutos, até Dorival optar pelas saídas de Garro e Depay.

- Nós tivemos pela primeira vez os três atuando juntos (sob comando de Dorival no Brasileirão). Ainda falta o Carrillo, Martínez, André (Ramalho), entre outros... Tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e, às vezes, poucos se lembram dessas situações. Fomos buscar alguns garotos da base que ninguém acreditava, que ninguém sabia quem eram - disse Dorival.

Ao ser questionado sobre a interferência da política do clube no futebol, Dorival afirmou que isso não é saudável para a equipe, mas preferiu não entrar em detalhes, alegando já ter tratado do tema anteriormente.

- É muito difícil pra gente falar a respeito de política. Eu acho que já me posicionei lá atrás, que eu não acho saudável para nenhum clube de futebol ter política envolvida no dia a dia. É natural que ela interfira de uma maneira ou de outra. Ela vai envolver de forma direta o elenco, o clube e os jogadores. Mas é uma situação que precisa ser resolvida - completou o treinador, ao mesmo tempo que desviou de se aprofundar no tema.

Maycon, volante do Corinthians, marcou o gol da vitória da equipe comandada por Dorival Júnior (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, o Corinthians chegou aos 36 pontos e entrou na zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. No próximo fim de semana, a equipe enfrenta o Vitória, fora de casa, pelo Brasileirão.