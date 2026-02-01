Yuri Alberto celebra título do Corinthians e rebate críticas: 'Pode falar o que quiser de mim'

O atacante do Corinthians, Yuri Alberto, foi um dos protagonistas da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo (1), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pelo título da Supercopa do Rei. O camisa 9 marcou o segundo gol da decisão.

— Desde o começo do jogo eu estava morto, exausto. Deus é bom demais comigo. Poder marcar em uma final novamente e ser tricampeão com a camisa do Corinthians é algo que ninguém vai tirar de mim. Podem falar o que quiserem de mim. Eu suo, trabalho e luto muito com essa camisa para dar o melhor para vocês, que merecem demais — declarou.

A menos de uma hora para o início da decisão, o técnico Dorival Jr. revelou que o Corinthians enfrentou um grave problema nos últimos dias. Segundo o treinador, 26 pessoas, entre membros do time e da comissão técnica tiveram uma forte virose.

Yuri Alberto foi titular na vitória do Corinthians diante do Flamengo. (Foto: Wanderson Oliveira/PXIMAGES)

Hugo Souza:

O goleiro do Corinthians, Hugo Souza, também comemorou o título e projetou "coisas grandes" para a equipe ao longo da temporada.

— Estou muito feliz. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, pela qualidade do adversário, mas queríamos muito essa taça e demonstramos isso dentro de campo. Fomos felizes. É o meu terceiro título com essa camisa em um ano e meio. Esse clube merece viver tudo isso e conquistar grandes competições. Fico feliz em fazer parte de um grupo que traz de volta ao torcedor o sentimento de que pode confiar no elenco, já que vamos buscar coisas grandes - afirmou o goleiro.

Raniele:

O volante Raniele elogiou a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que levou mais de 70 ônibus ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, para apoiar a equipe.

— Só tenho a agradecer por tudo o que fizeram. Acompanhamos todas as caravanas e todo o esforço que realizaram para estar aqui. O que passa pela nossa cabeça é que estamos vivendo esse momento e dando o máximo em campo para retribuir tudo o que fazem por nós, que não é pouco - afirmou.

