Vic Albuquerque celebra gol no Brasileirão Feminino (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 12:51 • São Paulo (SP)

Vic Albuquerque foi um dos pilares do Corinthians na conquista do Brasileirão Feminino. Assumindo o papel de líder da equipe em seu retorno ao futebol brasileiro, a meio-campista teve desempenho positivo na competição e contribuiu com uma assistência para o gol de Jaque Ribeiro, abrindo caminho para a vitória por 2 a 0 no jogo da volta da final, diante do São Paulo.

➡️ Com recorde de público, Corinthians vence São Paulo e conquista o hexa do Brasileirão Feminino

Após o jogo, Vic celebrou a conquista nacional e falou sobre suas atuações ao longo do ano com a camisa do Timão, além da participação no tento decisivo.

- Não era uma qualidade minha, mas treinei muito para que se tornasse. Hoje é uma das minhas grandes fortalezas estar dentro da área. Foi uma temporada difícil, tivemos muitas lesões e acabei assumindo a liderança do time, mas pude retribuir. Minha ida lá para fora e meu retorno fazem parte da carreira de qualquer atleta, e tenho orgulho das minhas escolhas e de estar aqui representando o Corinthians - afirmou a camisa 17.

A manhã/tarde na Neo Química Arena teve quebra de recorde de público, com mais de 44 mil torcedores presentes para prestigiar o título conquistado pela equipe de Lucas Piccinato. A central também celebrou o feito e se mostrou animada para que aconteçam mais partidas com alto número de torcedores no Brasil.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Para mim é um privilégio muito grande. Ter 44 mil pessoas era algo que não sonhava nos meus melhores sonhos, e viver isso é bom para mim, o time e o futebol feminino. Espero que isso aconteça mais vezes não só aqui no Corinthians, mas em todos os clubes do Brasil - completou.

👀 Veja a assistência de Vic Albuquerque para o gol de Jaque Ribeiro

Este é o quinto título seguido das Brabas no Brasileirão, e Vic Albuquerque esteve presente em todas as conquistas, mesmo com uma curta passagem (marcada por problemas físicos) pelo Madrid CFF.