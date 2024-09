Rebeca Andrade revela próximos passos após ouro no Brasileiro de Ginástica Artística

Rebeca Andrade no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística (Foto: Gilvan de Souza/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 12:22 • João Pessoa (PB)

Rebeca Andrade colocou mais uma vitória na carreira. A ginasta conquistou a medalha de ouro nas Barras Assimétricas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. Após a conquista, a atleta do Flamengo deu detalhes do futuro da carreira.

Ao ser perguntada sobre os aparelhos que irar focar no ciclo olímpico, Rebeca Andrade indicou que se "aposentou" do solo, visando não prejudicar a saúde. A modalidade requer muita força nos membros inferiores e, que ao passar do tempo, começa a prejudicar o joelho, local onde a atleta já teve duas lesões graves.

- Vou priorizar paralela e salto e evitar, de qualquer maneira, o solo. Eu preciso deixar meu pé, joelho, costas e ombro melhores. Então o foco será na paralela e no salto. A trave a gente vai vendo se eu faço ou não, porque não é um problema, mas o solo não (vou fazer) - afirmou a ginasta.

🥇 O ANO DE OURO DE REBECA ANDRADE

Rebeca Andrade colecionou diversas conquistas em 2024. A brasileira venceu quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, sendo uma de ouro (solo), duas de prata (salto e individual geral) e um bronze (equipes), o que fez a ginasta se tornar a maior medalhista olímpica do Brasil, com seis. No Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, atleta do Flamengo conquistou a medalha de ouro nas Barras Assimétricas.

(Foto: Gabriel BOUYS / AFP)