Mano Menezes deu voto de confiança para Fausto Vera e escalou o camisa 5 como primeiro volante no empate do Corinthians com o Fluminense. Durante a Data Fifa, o treinador teve diversas conversas individuais com o argentino, com o intuito de orientá-lo e passar confiança ao atleta. A intenção da comissão técnica de Mano é envolver mais Fausto na reta final do Brasileirão e recuperar o futebol apresentando pelo volante durante a última temporada