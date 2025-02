Veja o que falta para o Corinthians garantir a melhor campanha do Paulistão

O Corinthians soma 25 pontos e lidera o Grupo A do Paulistão após vencer o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (12). Classificado para a próxima fase, o Timão pode garantir a melhor campanha na tabela geral contra a Portuguesa.

No sábado (15), o Timão encara a Lusa, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu. Se o Corinthians vencer o adversário, precisa contar apenas com um tropeço do São Bernardo contra o Guarani no domingo (16), às 16h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio.

O clube alvinegro soma oito vitórias, um empate e uma derrota no torneio estadual. A equipe pode alcançar a melhor campanha no Paulistão se chegar a 30 pontos, ou seja, mais cinco pontos nas últimas duas rodadas.

Yuri Alberto marcou os dois gols do Timão na vitória contra o Santos (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximas partidas do Corinthians na primeira fase do Paulistão

Portuguesa x Corinthians - 18h30 (de Brasília) - Pacaembu - 10 ª rodada - 15/02

Corinthians x Guarani - 18h30 (de Brasília) - Neo Química Arena - 12ª rodada - 23/02

Vale lembrar que o Timão possui uma rodada a mais na competição, a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no dia 3 de fevereiro. A partida foi antecipada para não coincidir com a estreia do Corinthians na Pré-Libertadores, no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, da Venezuela.

Importância da melhor campanha

O Timão busca a liderança geral do Paulistão para obter uma vantagem no mata-mata. A equipe com melhor campanha decide os confrontos eliminatórios atuando em casa. As quartas e semifinais da competição são decididas em jogos únicos.

Nas quartas de final, o Timão enfrenta o segundo colocado do Grupo A. Atualmente, o posto pertence ao Mirassol, vice-líder do grupo com 16 pontos. O Botafogo-SP é o terceiro lugar com 10 pontos.