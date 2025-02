Auxiliar do Corinthians define planos para Bidon na Libertadores

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, nesta quarta-feira (12), e começa a mudar o seu foco para a próxima semana. No dia 19 de fevereiro, o Timão faz a sua estreia na Pré-Libertadores contra o Universidad Central, da Venezuela, em Caracas.

Após rodar o elenco no início do Paulistão, o Corinthians começa a ficar com a cara do time que terminou o último Brasileirão. Contra o Peixe, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto toveram o primeiro jogo como titulares no comando do ataque.

Ramón Díaz ainda não pôde contar com um destaque da equipe que terminou o último Brasileirão na temporada. O volante Breno Bidon acompanha a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20, que acontece na Venezuela.

A competição está em seu hexagonal final e faltam apenas duas rodadas. Classificado para o Mundil Sub-20, o Brasil ainda enfrenta a Argentina, pelo título, nesta quinta-feira (13), e o Chile, no domingo (16), na última rodada. Restando poucos dias para a estreia, Bidon será novidade no Corinthians.

— O planejamento já está feito, ele vai ficar na Venezuela. Porque só tem dois para chegar lá e nos chegamos, já passamos o que ele precisa fazer, mas vai ficar lá. Breno é muito importante para nós, continuará sendo, vamos avaliar quem está melhor para jogar — disse Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, em entrevista coletiva após o duelo contra o Santos.

Breno Bidon em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Concorrência

Breno Bidon terminou a temporada como unanimidade, mas o rodízio no elenco coloca uma dúvida na orelha da comissão técnica. Alex Santana e José Martínez desempenharam essa função em partidas no começo do Paulistão e tiveram destaque.

Alex Santana marcou dois gols nesta temporada e José Martínez é visto como um meia que evoluiu bastante. O venezuelano foi titular do Corinthians na partida contra o Santos, quando Ramón Díaz escalou "força máxima".