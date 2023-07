Nas circunstâncias em que entrou no decorrer do jogo, somente em uma ele foi decisivo, participando diretamente do resultado. Foi no triunfo por 1 a 0 sobre o Universitario, do Peru, pela Copa Sul-Americana, no qual o meia entrou aos 17 do segundo tempo e 20 minutos depois construiu a jogada do único gol do jogo, marcado pelo centroavante Felipe Augusto. A assistência foi de Renato.