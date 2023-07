Pressa é uma palavra que não consta no glossário do São Paulo para contar com James Rodríguez. Isso porque apesar da janela de transferências do futebol brasileiro fechar na próxima quinta-feira (3 de agosto), o craque colombiano de 32 anos chegará ao Morumbi como jogador livre, ou seja, sem vínculo algum. Algo semelhante ao que aconteceu com o atacante Alexandre Pato.