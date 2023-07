Inclusive, a vontade do jogador se fez valer para que o contrato com o Corinthians não tivesse uma cláusula de obrigatoriedade de compra. Ele vale por empréstimo de um ano. O valor cobrado pelo Benfica para que essa cessão acontecesse foi de 1 milhão de euros (R$), mas foi abatido em uma dívida que os portugueses tinham com o Timão, por conta da compra do zagueiro João Victor, no ano passado. Caso o clube alvinegro deseje a compra em definitivo de Lucas Veríssimo ao fim do vínculo atual, precisará negociar novamente com os Encarnados. No entanto, há um acordo de que o valor ‘pago’ pela equipe do Parque São Jorge nesta operação seja abatido.