Corinthians x Vasco: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

Cruz-Maltino terá que quebrar um tabu, já que não derrota os paulistas desde outubro de 2010 (Foto: Rodrigo Coca)

Jogar em Itaquera sempre é o terror dos vascaínos. Com isso em mente, o Corinthians vê na partida deste sábado (29) uma oportunidade de sair da confusão e mirar mais alto no campeonato.

O Vasco, por outro lado, vai lutar para quebrar o tabu e conseguir um novo gás para fugir do rebaixamento.

Estatísticas

Nos números, recentes ou não, o Corinthians tem larga vantagem contra o Vasco. Em 101 jogos disputados ao longo da história, o Timão venceu 44 vezes, com 33 empates e, lamentavelmente, 24 derrotas.

O Vasco não vence o Corinthians desde 2010 e, desde então, foram 11 derrotas e oito empates. No último jogo, empate por 0 a 0 na Neo Química Arena.

Momento das equipes

O Corinthians vem de vitória na Copa do Brasil. No clássico contra o São Paulo, a equipe teve mais sorte que juízo e, apesar de não conseguir atacar muito, contou com o brilho de Renato Augusto para vencer.

Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Já o Vasco, reforçado com as novas contratações, espera quebrar a escrita, vencer o Corinthians e recuperar o ânimo. Como carta na manga, a torcida ficou animada com o primeiro jogo de Ramon Díaz, mesmo com a derrota no último jogo.

Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Dica de aposta

Na Lance! Betting, as odds mostram muito favoritismo aos paulistas. A vitória do Timão está pagando 1.75, com o empate em 3.45. A vitória do Vasco paga, até o momento, 5.20.

A sugestão de aposta de hoje é em uma vitória simples do Corinthians, podendo arriscar até um resultado exato por 1 a 0.

(Foto: Reprodução) *as odds podem sofrer alterações a qualquer momento

Informações gerais do jogo

Corinthians x Vasco