O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (28), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida marca a estreia do Timão no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior terá duas ausências confirmadas: o zagueiro Cacá, que se recupera de um estiramento no abdômen, e o volante José Martínez, que ainda não participou da reapresentação do elenco.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Por outro lado, o treinador contará pela primeira vez com Memphis Depay. O camisa 10 se recuperou de um edema ósseo no joelho esquerdo, sofrido em 2025. A tendência é que o atacante não atue os 90 minutos, mas receba sua primeira oportunidade na temporada.

continua após a publicidade

As principais dúvidas de Dorival Júnior estão na defesa, entre André Ramalho e Gabriel Paulista, que fez sua estreia no ano na última partida, e no meio-campo, com disputa entre Matheus Pereira, André Luiz e Carrillo.

➡️ Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

No ataque, o técnico deve manter o artilheiro Yuri Alberto. Resta definir seu parceiro de ataque: Memphis Depay, Dieguinho ou Kayke.

Assim, a provável escalação do Corinthians é formada por: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira (André Luiz), Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay (Dieguinho ou Kayke) e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Dorival Jr., técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na Vila Belmiro

O Corinthians vai estrear no Brasileirão fora de casa, na Vila Belmiro, em jogo contra o Bahia. A mudança do mando da Neo Química Arena busca equilibrar o período de preparação da equipe antes da decisão da Supercopa Rei contra o Flamengo, marcada para quatro dias após a estreia da liga nacional, em Brasília.

Originalmente, a estreia do Timão estava marcada para o dia 29 de janeiro, mas foi antecipada em um dia justamente para igualar o tempo de descanso que o Flamengo terá antes de enfrentar o rubro-negro carioca na decisão da Supercopa Rei.

A alteração também atende a uma determinação de segurança pública, que impede a realização de duas partidas envolvendo os três clubes da capital no mesmo dia. Com o São Paulo jogando no Morumbi em 28 de janeiro, o Corinthians optou pelo litoral paulista, garantindo quatro dias completos de preparação e treinamento para a Supercopa.

➡️ Aposte na vitória do Corinthians na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.