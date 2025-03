Corinthians: Ramón Díaz atualiza quadro de Garro e mira final do Paulistão

Rodrigo Garro foi titular e atuou durante toda a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (12), pela Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores, que marcou a eliminação do Timão no torneio. O meio-campista trata uma tendinopatia patelar no joelho direito e vem jogando no 'sacrifício' neste início de temporada.

O meia não participou do treinamento da terça-feira (12) e foi dúvida na escalação antes do duelo. Rodrigo Garro fez questão de entrar em campo pela importância do duelo. Após o confronto, Ramón Díaz falou sobre o quadro médico do meia.

— Garro está bem. Teve uma pequena inflamação, mas é parte da quantidade de jogos que vem jogando e da sequência. Sempre quando o jogador tem jogos seguidos, tem que recuperá-lo, tratamos de fazer o melhor possível para participar de coisas importantes — disse o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

O meia argentino foi titular do Corinthians na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil pela Pré-Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Preparação para a final do Paulistão

Ramón Díaz começa a preparar a equipe para a final do Paulistão. Corinthians e Palmeiras começam a decidir o torneio neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O treinador destacou Rodrigo Garro e o parabenizou por jogar mesmo com dores.

— Vamos recuperar todos para a final, mas os jogadores demonstram caráter. Jogam com dores, querem jogar e ser protagonistas com o Corinthians. Isso é para parabenizá-lo, porque todo o plantel sabe a responsabilidade que assumiu — falou o técnico.

A partida de volta será no dia 27 de março, quinta-feira, após a Data Fifa. A partida será às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.