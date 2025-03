Um dos principais jogadores do elenco atual do Corinthians, Memphis Depay não fez grande jogo contra o Barcelona-EQU. Na última quarta-feira (12), na Neo Química Arena, o holandês teve mais uma atuação apagada e viu o Alvinegro ser eliminado da Libertadores. Apresentador da Globo, André Rizek não perdoou o atacante.

- Por falar do Memphis, ele comprovou nesses jogos do Corinthians na Libertadores, a fama ruim que teve por onde passou, de ser um jogador de muito talento, mas também preguiçoso, desleixado e desligado do jogo. O estado físico dele é indesculpável. O cara morreu com 20 do segundo tempo, e a gente tá em março - disparou.

Foco no Paulistão

Ramón Díaz lamentou o resultado negativo na Libertadores, mas fez questão de projetar a decisão contra o Palmeiras pelo Paulistão. O treinador valorizou a experiência para a preparação da equipe para domingo.

— Agora, de hoje até domingo, vamos focar na recuperação física, porque temos uma final. Todos nós estávamos sonhando com essa classificação, torcedores, jornalistas, todos. Mas essa experiência deve servir para nosso crescimento — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

