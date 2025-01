Corinthians: Yuri Alberto se manifesta após ‘indireta’ a Romero

Yuri Alberto fez uma publicação enigmática em suas redes sociais após a vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Velo Clube, na Neo Química Arena, neste domingo (19). Romero desperdiçou um pênalti durante o jogo, o que gerou um descontentamento em Yuri Alberto, o cobrador oficial do clube.

Atacante falou sobre a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Após o apito final, Yuri Alberto usou as redes sociais para fazer uma publicação que gerou preocupação na Fiel. Em um fundo preto, o jogador postou uma imagem com o seguinte texto: "Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair".

Veja a publicação de Yuri Alberto

Muitos torcedores viram a mensagem como uma cutucada de Yuri Alberto em seu companheiro de time, Romero. Ainda na noite deste domingo (19), o atacante falou sobre a partida, não mencionou o companheiro paraguaio, mas destacou o espírito de união da equipe.

— Aqui no Corinthians um ajuda o outro. Todos remam para o mesmo lado. Nossa união traz como fruto o que se vê dentro de campo, nove vitórias seguidas nas últimas rodadas do Brasileirão do ano passado, duas vitórias seguidas nas primeiras rodadas do Paulista. Não importa quem erra e quem acerta, o importante é buscar o melhor para o Corinthians — disse o jogador.

Postura da comissão técnica

Perguntado sobre a publicação de Yuri Alberto, Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, fez questão de minimizar o assunto. O argentino disse que o tema não foi conversado no vestiário e que desentendimentos durante a partida são normais.

— Não conversamos sobre isso. Eles sempre decidem. Mas não falamos sobre isso. Não tem nada de polêmico. Yuri sempre posta coisas, não vimos nada, está tudo bem lá. Demos parabéns para todos, não é fácil jogar nessa situação. Discussões existem sempre no jogo — enfatizou Emiliano Díaz.