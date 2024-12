Vaquinha do Corinthians completa um mês no ar; saiba quanto foi arrecadado

A campanha promovida pela Gaviões da Fiel para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, referente à Neo Química Arena, completou um mês nesta sexta-feira (27). O financiamento coletivo dos torcedores arrecadou R$ 33.646.230,31 neste período.

A dívida do Corinthians com o banco estatal é avaliada em R$ 700 milhões. O débito existe há mais de uma década, desde que o clube alvinegro acertou um financiamento com a instituição financeira para a construção do estádio em Itaquera, que foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Inicialmente, o valor da dívida era de R$ 400 milhões, mas o valor quase dobrou com os juros contabilizados ao longo do tempo. A vaquinha foi idealizada pelos torcedores como uma maneira de amortecer parte deste valor.

Após obter a aprovação do Corinthians e da Caixa, a torcida organizada Gaviões da Fiel lançou oficialmente, em novembro deste ano, o site www.doearenacorinthians.com.br. Em pouco tempo, a campanha se tornou uma febre entre a Fiel.

A campanha ficará no ar até maio do próximo ano. Com 30 dias de duração, a vaquinha do Corinthians já arrecadou aproximadamente 4,81% do valor total a ser pago. Mesmo que o valor total não seja alcançado, o montante arrecadado será destinado a abater parte da dívida.

Fiel está se mobilizando para quitar estádio do Corinthians (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Veja como doar

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

É possível acompanhar diariamente quanto foi arrecadado. O site possui um contador em tempo real que funciona como um "impostômetro" das doações feitas pelos torcedores do Corinthians.