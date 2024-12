Jogadores elegem estádio do Corinthians como o mais difícil de jogar no Brasil; veja Top-3

A Neo Química Arena, do Corinthians, é o estádio mais difícil de jogar no Brasil. Foi o que revelou uma pesquisa feita pelo "Uol" junto a 38 jogadores que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024.

Esta é a quarta vez que o estádio do Timão conquista o posto, sendo a segunda seguida. As outras duas vezes foram em 2014 e 2016.

Segundo o Pesquisão Uol, a casa alvinegra, que fica na zona leste da capital paulista, recebeu 50% dos votos.

Em 2024, o Corinthians jogou 35 vezes na Neo Química, entre partidas do Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, e obteve um aproveitamento de 64,7%, com 19 vitórias, 11 empates e cinco derrotas.

Os segundo e terceiro lugares ficaram com os estádios de outros dois gigantes paulistas. O Allianz Parque, casa do Palmeiras, foi o segundo mais votado, com 15,7%, e o terceiro foi o MorumBis, do São Paulo, com 13,2%.

