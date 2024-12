Renovações do Corinthians: saiba quem fica e quem sai para 2025

O Corinthians ainda não anunciou reforços para a próxima temporada. A principal meta imposta pela diretoria do clube alvinegro é manter o elenco que finalizou o ano com nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro.

Seis jogadores do atual elenco possuem contrato até o final deste ano, enquanto outros três têm vínculo até a metade do ano e poderiam assinar um pré-contrato com outras equipes a partir de janeiro. Veja a situação de cada atleta.

Ficam no Corinthians

Neste mês, o Timão acertou a renovação do meia André Carrillo, o atacante Romero e o zagueiro Cacá. Apenas o primeiro citado já teve seu novo vínculo anunciado oficialmente, até o final de 2026. O contrato terminava só na metade de próximo ano, mas a diretoria alvinegra não quis arriscar perder o atleta.

O atacante paraguaio tinha o direito de escolha da renovação após ter cumprido metas para acionar a cláusula de prorrogação automática. Romero queria mais dois anos de contrato, mas aceitou renovar por mais uma temporada, um desejo do Corinthians.

Cacá cumpriu a meta de 3.150 minutos em campo na temporada e o Corinthians é obrigado a contratar o jogador em definitivo por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões na cotação atual) junto ao Tokushima Vortis, do Japão. Segundo o 'Ge', o novo vínculo deve ter duração de quatro anos.

Hugo Souza passou por uma verdadeira "novela" para acertar sua renovação com o Timão. Com o apoio da patrocinadora máster, a casa de apostas Esportes da Sorte, o Corinthians desembolsou R$ 7 milhões à vista para o Flamengo e firmará um novo contrato com o goleiro por mais quatro anos.

Ainda negociam uma renovação

O contrato de empréstimo de Maycon se encerra ao final desta temporada. O Corinthians já acertou a extensão do vínculo com o jogador e aguarda uma resposta positiva do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para oficializar a renovação por mais uma temporada.

Talles Magno vive uma indefinição quanto ao seu futuro no Corinthians. O jogador tem contrato até metade do próximo ano, mas o Timão deseja contar com o atleta por toda a temporada. Com isso, o clube alvinegro busca convencer um acordo com o New York City, detentor dos direitos do atleta.

Giovane possui vínculo até metade do ano. O jogador não é relacionado por Ramón Díaz desde outubro, quando se envolveu em um imbróglio judicial com o Corinthians. A partir de janeiro, o atacante pode assinar um pré-contrato com outro clube.

Vão deixar o Timão

Assim como Giovane, Matheus Araújo e Caetano estão afastados do Corinthians desde outubro. Com os seus contratos se encerrando neste mês, os dois não seguirão no clube alvinegro para a próxima temporada.

O meia já foi anunciado como reforço do Ceará, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Caetano, por outro lado, ainda não tem destino certo para a próxima temporada. O jogador chegou a ser especulado no Vasco, mas o negócio ainda não foi concretizado.

Ruan Oliveira é mais um jogador que não seguirá no Corinthians. O meia não atuou na temporada, na qual ficou se recuperando de uma lesão no joelho, sofrida ainda em 2023, e foi liberado pela diretoria alvinegra para buscar um novo clube.