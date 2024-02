O Lance! apurou que, em caso de rompimento do contrato pelo Timão, o clube teria que arcar com pagamentos integrais dos vencimentos do profissional até o fim de 2024, e as cifras diminuiriam mês a mês. Com base no salário de Mano Menezes, a diretoria alvinegra entende que a multa está avaliada em R$ 9 milhões. Caso a demissão ocorresse em 2025, a multa cairia para três salários, e o valor a ser pago seria de aproximadamente R$ 3 milhões.