O treinador tinha contrato até dezembro de 2025 e foi contratado ainda pela gestão antiga do Timão, quando era presidido por Duílio Monteiro Alves. A multa rescisória do profissional consiste no pagamento dos salários equivalentes até o fim do vínculo. O atual mandatário alvinegro, Augusto Melo, chegou a despistar sobre a possibilidade de demissão.