Tuma define prazo para votar reforma do estatuto no Corinthians

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (8), no Parque São Jorge. Além dele, Leonardo Pantaleão, vice-presidente do órgão, também falou com a imprensa.

O mandatário do órgão falou sobre uma das principais da cobrança do torcedor do Corinthians: a reforma do estatuto. Romeu Tuma Jr. definiu que a votação deve ocorrer na assembleia geral dos associados até dezembro deste ano.

A Comissão de Reforma do Estatuto deve apresentar um pré-projeto ainda neste mês ao Conselho Deliberativo. Em outubro, serão realizadas reuniões de consulta com coletivos, lideranças e membros da instituição para definir um programa que será levado à votação.

A ideia é que o projeto seja analisado e votado em novembro. O último rito será a assembleia geral dos associados, que deverá ratificar a mudança do estatuto, no cenário ideal, em dezembro

(Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Pautas da reforma

Entre os assuntos mais debatidos pela Fiel está a ampliação da participação dos torcedores no voto. Romeu Tuma Jr. destacou que o tema será analisado na reforma do estatuto e ressaltou a importância de estabelecer cláusulas pétreas no Corinthians, que tratem de pontos fundamentais da gestão, desde o uso de cartões corporativos até a relação com torcidas organizadas.

— Entre as propostas, estão o direito de voto do Fiel Torcedor, a eleição individual de conselheiros ou em chapas, a regulamentação do uso de cartões corporativos — que nunca foi estabelecida —, as condições para contratação de parentes de funcionários, a relação com torcidas organizadas e outras medidas que precisam ser cláusulas pétreas do Corinthians, especialmente em questões orçamentárias, para que não mudem a cada três anos — disse o presidente do Conselho Deliberativo.