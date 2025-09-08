Assista ao vivo à entrevista de Tuma, presidente do Conselho do Corinthians

Nesta segunda-feira (8), o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma, e o vice-presidente do órgão, Leonardo Pantaleão, concedem entrevista coletiva no Parque São Jorge. É a primeira vez que os dirigentes se manifestam após a eleição indireta que elegeu Osmar Stábile como mandatário do Timão.

Ex-diretor jurídico, Leonardo Pantaleão assumiu um novo cargo no Timão. Além de vice-presidente do Conselho Deliberativo, o advogado também ocupa o cargo de presidente da Comissão de Ética, cadeira deixada por Roberson Medeiros, conhecido como Dunga.

O cargo ganhou notoriedade durante o processo de impeachment de Augusto Melo. Em maio, Maria Ângela Ocampos, apoiador do ex-presidente, se declarou responsável pela pasta e pleiteou o afastamento do Romeu Tuma Jr.

Tuma e Pantaleão concedem entrevista coletiva no Parque São Jorge (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Temas centrais no Corinthians

O processo de impeachment de Augusto Melo durou entre dezembro de 2024 e agosto de 2025. Neste período, a política alvinegra foi pautada por decisões do Conselho Deliberativo do Corinthians, responsável por convocar as votações decisivas.

Passada a instabilidade, com a aprovação do impeachment de Augusto Melo, a instituição se debruça sobre outros assuntos que pautam o dia a dia da Fiel. Um deles é a reforma do Estatuto do Corinthians. A torcida pede uma mudança que permita uma participação política ampla.

Uma investigação do Ministério Público de São Paulo também agita os bastidores do clube alvinegro. A instituição apura irregularidades nas gestões de ex-presidentes com os cartões corporativos do Corinthians. Há, atualmente, uma demanda para que o extrato com os gastos, desde 2018, seja apresentado.