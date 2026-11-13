A reta final da temporada de 2026 será decisiva não apenas para o futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas também para a permanência de alguns jogadores no elenco. Em meio à crise financeira e à luta contra o rebaixamento, atletas com contratos próximos do fim terão quatro partidas para mostrar serviço, recuperar espaço e tentar convencer a diretoria e a comissão técnica de Clarence Seedorf de que merecem continuar no clube em 2027.

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O Corinthians ainda terá quatro compromissos até o encerramento do ano, começando pelo confronto contra o Botafogo, no dia 18 de novembro, após a Data Fifa. Com a permanência na elite do futebol brasileiro em jogo e a necessidade de avaliar o planejamento para 2027, a reta final do campeonato será uma oportunidade para os jogadores demonstrarem seu valor dentro de campo e buscarem espaço nos planos da comissão técnica.

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Além do confronto contra o Botafogo, marcado para o dia 18 de novembro, o Corinthians terá outros três compromissos até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Entre eles estão os duelos contra o Grêmio, no dia 29 de novembro, na Neo Química Arena, e o Remo, em 2 de dezembro, no Mangueirão.

Veja abaixo o momento dos jogadores do Corinthians e o tempo de contrato

André Carrillo - meio-campista - 31/12/2026

O meia André Carrillo perdeu o status de titular absoluto do Corinthians e passou a alternar entre a equipe principal e o banco de reservas. A mudança começou durante a passagem de Fernando Diniz pelo comando técnico e permanece com Clarence Seedorf, que também tem promovido alterações no meio-campo da equipe.

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Antes de deixar o clube, o então executivo de futebol Marcelo Paz revelou que o Corinthians havia iniciado conversas para renovar o contrato do peruano. O dirigente, no entanto, condicionou o avanço das negociações ao desempenho esportivo do jogador e à situação financeira do clube.

— Tivemos conversa inicial com representantes do Carrillo. Mas, no final do ano, vamos ter mais direcionamentos. Isso passa por performance esportiva e liberação de transfer ban para tomar essas decisões", completou o dirigente — disse Marcelo Paz.

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Enquanto seu futuro no Corinthians permanece indefinido, Carrillo também teve o nome associado a um possível retorno ao futebol peruano. Recentemente, o atacante Paolo Guerrero afirmou, em entrevista ao L1Max, do Peru, que o meio-campista poderia defender o Alianza Lima no futuro.

— Eu acho que o Renato (Tapia) e o André (Carrillo), dos que estão fora do país hoje, são os que estão mais próximos de chegar ao Alianza Lima. Acho que, pelas raízes deles e pelo sangue que corre em suas veias, branco e azul, seria lindo vê-los aqui no Alianza — disse Guerrero em entrevista ao L1Max, do Peru.

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Fabrizio Angileri - Lateral - 31/12/2026

Angileri chegou ao Corinthians em fevereiro do ano passado e intercalou entre os titulares, inclusive atuando como zagueiro em algumas partidas. No início deste ano, a negociação para renovação de contrato demorou a avançar e se estendeu por mais de um mês.

O Lance! apurou que Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.

Nesta temporada, Fabrizio Angileri vinha sendo o reserva imediato de Matheus Bidu, mas viu seu status mudar com a chegada de Clarence Seedorf. O argentino passou a ser titular na lateral esquerda, enquanto Matheus Bidu foi deslocado para uma posição mais avançada, atuando como ponta.

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Revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, Angileri atuou pelo River Plate antes de se transferir para o Getafe, clube que defendeu entre 2022 e 2025, até rescindir seu contrato para reforçar o Coringão.

Números pelo Corinthians:

59 jogos (39 titular) 1 gol 3 assistências 0.6 passes decisivos por jogo 20% de acerto nos cruzamentos 0.5 cruzamentos certos por jogo 84% de acerto no passe 28.5 passes certos por jogo 2.3 bolas recuperadas por jogo 1.6 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 56% de eficiência nos duelos 3.3 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 6.94

Jesse Lingard - meio-atacante - 31/12/2026

Anunciado pelo Corinthians no dia 6 de março, Jesse Lingard ainda não conseguiu se firmar na equipe. O inglês chegou a receber oportunidades entre os titulares, especialmente durante o período em que Memphis Depay esteve afastado por lesão, mas não conquistou a condição de titular absoluto. Ao longo da temporada, o meia alternou entre o time principal e o banco de reservas.

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Desde sua chegada ao Corinthians, Lingard disputou 31 partidas, sendo 12 como titular, com dois gols marcados e uma assistência. Segundo dados do Sofascore, o jogador registra média de 0,4 passe decisivo e 0,6 finalização por partida, além de 86% de aproveitamento nos passes. O inglês também criou duas grandes chances e possui nota média de 6,62 na plataforma.

André Ramalho - zagueiro - 31/12/2026

Com a chegada de Clarence Seedorf ao comando técnico do Corinthians e a lesão de Gabriel Paulista, o jogador voltou a ganhar espaço na equipe e recebeu elogios do treinador neerlandês. O comandante destacou a experiência e a liderança do atleta, além de ressaltar seu desempenho nos treinamentos.

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— Como todos, tem Tchoca, Iago, estão treinando bem. Poderia escolher qualquer um (sem olhar). Nesses momentos, a experiência conta, e ele (André Ramalho) é um dos líderes. Está disponível também, treinando bem, como vários deles. É bastante natural para mim vê-lo em campo e ver como está jogando — disse o treinador.

Ramalho chegou ao clube após passagem pelo PSV, da Holanda. O defensor também teve uma passagem por empréstimo no Mainz, da Alemanha, antes de retornar ao Red Bull Salzburg, onde se consolidou como ídolo a partir de 2018. Ao todo, venceu seis campeonatos e cinco Copas da Áustria pelo clube.

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Em 2021, foi contratado pelo PSV, onde se firmou como um dos líderes da equipe e acumulou mais títulos: um Campeonato Holandês e duas Copas da Holanda. Ramalho permaneceu em Eindhoven até o fim do contrato.

Números pelo Corinthians:

94 jogos (82 titular) 2 gols 1 assistência 4.4 cortes por jogo 1.1 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 3.1 bolas recuperadas por jogo 91% de acerto no passe 48.8 passes certos por jogo 60% de acerto em bolas longas 3.9 bolas longas certas por jogo 57% de eficiência nos duelos 3.8 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 7.10

Vitinho - atacante - 31/12/2026

O atacante Vitinho foi anunciado no meio do ano passado, mas nunca conseguiu assumir a titularidade. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

Revelado pelo Botafogo, o atacante passou pelo CSKA Moscou, da Rússia, Internacional, Flamengo, Al-Shabab e Al-Ettifaq, ambos da Arábia Saudita. Vitinho conquistou duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas Rei (2020 e 2021), uma Liga Russa (2013/2014) e duas Supertaças Russas (2014 e 2018).

Em julho, durante um treinamento, o atacante Vitinho sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. A tendência é que o jogador não volte a atuar na temporada de 2026, considerando o período de recuperação previsto para o procedimento.

O caso é semelhante ao de Zakaria Labyad, que também sofreu uma grave lesão no joelho. Caso o tratamento ultrapasse o fim do vínculo contratual, o jogador poderá ter o contrato renovado até a conclusão da recuperação.

Números pelo Corinthians:

43 jogos (14 titular) 1 gol 6 assistências 246 mins p/ participar de gol 0.9 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 1.3 finalizações por jogo (0.3 no gol) 0.8 dribles certos por jogo (48% de acerto) 26% de acerto nos cruzamentos 2.8 duelos ganhos por jogo 0.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.74

Kaio César - atacante - 31/12/2026

O atacante foi anunciado em janeiro, mas demorou para emplacar uma sequência, principalmente após sofrer duas lesões. A primeira foi uma lesão no músculo posterior da coxa direita, em fevereiro. A segunda, uma inflamação perifibrótica na mesma região de uma lesão anterior.

Após se recuperar, conseguiu ganhar espaço e foi para a pausa da Copa do Mundo em alta, após marcar na vitória sobre o Grêmio, fora de casa.

— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.

Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026. Para comprá-lo do clube árabe, o Corinthians terá de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Números pelo Corinthians:

35 jogos (21 titular) 4 gols 3 assistências 301 mins p/ participar de gol 1.0 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 1.5 finalizações por jogo (0.5 no gol) 2.2 dribles certos por jogo (58% de acerto) 25% de acerto nos cruzamentos 6.0 duelos ganhos por jogo 2.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.93

Kaio César tem permanência incerta no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Allan - volante - 31/12/2026

O jogador chegou ao Corinthians com o aval do técnico Dorival Júnior e, apesar de ter sido titular em algumas partidas, ainda não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Na derrota diante do Platense, por exemplo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores, foi substituído e recebeu vaias dos torcedores.

Em seguida, ganhou mais espaço após a lesão do volante, embora ainda não seja uma unanimidade no clube. O jogador está emprestado pelo Flamengo, com contrato válido até o final da temporada.

Números pelo Corinthians:

37 jogos (22 titular) 1 assistência 88% de acerto no passe 39.5 passes certos por jogo 58% de acerto em bolas longas 2.8 bolas longas certas por jogo 0.4 passes decisivos por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 0.9 interceptações por jogo 1.0 desarmes por jogo 53% de eficiência nos duelos 2.2 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 6.84

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Matheus Pereira - volante - 31/12/2026

Contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, Matheus Pereira recebeu oportunidades durante a passagem de Dorival Júnior pelo Corinthians, mas perdeu espaço com a chegada de Fernando Diniz. O vínculo do meio-campista com o clube paulista é válido até o final da temporada de 2026.

Desde sua chegada ao Corinthians, Matheus Pereira disputou 32 partidas, sendo 13 como titular. Segundo dados do Sofascore, o jogador registra médias de 0,5 passe decisivo, 24,9 passes certos e 0,6 finalização por jogo, além de 86% de aproveitamento nos passes. O meio-campista também apresenta 44% de eficiência nos duelos e nota média de 6,78 na plataforma.

Com Clarence Seedorf no comando técnico, Matheus Pereira ainda não entrou em campo. Na partida contra o São Paulo, o jogador recebeu cartão vermelho enquanto estava no banco de reservas e, por isso, será desfalque diante do Botafogo, no retorno do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa.

Hugo Faria - lateral - 31/12/2026

O lateral sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante o Campeonato Paulista deste ano e se recuperou recentemente. No Corinthians, nunca foi unanimidade, principalmente após a ascensão de Matheus Bidu, que passou a ocupar a titularidade da posição.

Nascido em Arapiraca, Alagoas, Hugo atuou nas categorias de base do CRB e iniciou a carreira profissional no Jaciobá, também de Alagoas. Em seguida, transferiu-se para o ABC, do Rio Grande do Norte, e retornou ao CRB em 2020. Após se destacar, foi contratado pelo Goiás, em 2021, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.

O jogador desembarcou no Corinthians em janeiro de 2024. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do lateral sem custos de transferência, enquanto os outros 20% permaneceram com o próprio atleta. A multa rescisória está fixada em R$ 100 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para transferências internacionais.

Números pelo Corinthians: