O atacante João Pedro, revelado pela base do Corinthians, é o novo reforço do Penapolense para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2027. O jogador foi anunciado oficialmente pelo clube do interior de São Paulo, que trabalha na montagem do elenco para a próxima temporada.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O centroavante defendeu o Corinthians em 2015, com registros de passagem pelas equipes de base e sub-20. Antes disso, também atuou nas categorias inferiores do Guarani e do Flamengo-SP. Ao longo da carreira, acumulou experiências por diferentes equipes do futebol brasileiro, além de passagens pela Suécia.

continua após a publicidade

Em 2026, João Pedro vestiu a camisa da Portuguesa Santista, pela qual disputou 15 partidas e marcou quatro gols. O atacante integrou o elenco campeão da Série A3, que garantiu o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista.

O jogador também acumula passagens por Velo Clube, Grêmio Osasco, Caldense, Angra dos Reis, Veranópolis, Potiguar, Iporá, Força e Luz-RN e Parintins.

continua após a publicidade

Agora, o atacante terá a missão de contribuir para a campanha do Penapolense, que busca o acesso à segunda divisão estadual em 2027.

Confira os 13 jogadores anunciados pelo Penapolense para 2027

Goleiros: Diego Cardoso e Lucas Gomes. Laterais: Roger Ruan, Fernando Junior e Werley Ferreira. Zagueiros: Guilherme Café, Luis Felipe e Dudu Bahia. Meio-campista: Ícaro. Atacantes: Hilton Neto, João Pedro, David Lima e Lucas Xavier.

João Pedro é o novo reforço do Penapolense para 2027 (Foto: Divulgação)

A3 do Paulistão 2027

O Campeonato Paulista da Série A3 de 2027 mantém a fórmula dos últimos anos. A definição ocorreu em reunião do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. Serão 21 datas no total, com início em 24 de janeiro e decisão prevista para 2 de maio. Todas as partidas terão transmissão ao vivo.

Assim como em 2026, as 16 equipes na disputa se enfrentam em turno único na primeira fase, rebaixando os dois piores colocados e classificando os oito melhores às quartas de final, que se enfrentam em confrontos eliminatórios até a decisão do título com os cruzamentos definidos de acordo com as campanhas nas somatórias das fases. Em caso de empate nos placares agregados dos mata-mata, prevalecerá a melhor campanha.

continua após a publicidade

Rebaixados do Paulistão A2 deste ano, Grêmio Prudente e São Bento terão a companhia da Inter de Bebedouro e Penapolense, que subiram do Paulistão A4, além de Bandeirante, Catanduva, EC São Bernardo, Francana, Itapirense, Paulista, Rio Branco, Rio Claro, Rio Preto, União Barbarense, União São João e XV de Jaú que estiveram no Paulistão A3 desta temporada.