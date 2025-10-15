menu hamburguer
Corinthians

Trio retorna após 70 dias e reforça o Corinthians contra o Santos

Yuri Alberto, Garro e Memphis foram relacionados para Clássico Alvinegro

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
04:15
Garro e Yuri ALberto comemorando gol do Corinthians contra o Vitória
imagem cameraCorinthians encara o Santos pelo Brasileirão (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
O Corinthians terá o trio GYM após 11 partidas. Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis não relacionados juntos desde a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto, há 70 dias. Os jogadores estão à disposição de Dorival Júnior para o clássico contra o Santos.

O treinador chegou ao Timão em abril deste ano e, desde então, não conseguiu escalar o trio juntos em uma partida do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto atuou normalmente nos últimos jogos e a tendência é que seja titular no Clássico Alvinegro.

Garro e Memphis foram surpresa na lista de relacionados. O argentino se recuperou de uma lesão na panturrilha e estará à disposição de Dorival Júnior desde a vitória sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, no dia 10 de setembro.

O europeu também é uma novidade para o confronto. Destaque da Holanda na Data Fifa, Memphis voltou ao Brasil na segunda-feira (12), fez apenas um treinamento e foi relacionado pelo Corinthians para o Clássico Alvinegro.

Yuri Alberto e Memphis Depay (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Yuri Alberto e Memphis Depay foram relacionados para o Clássico Alvinegro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja os relacionados do Corinthians

  1. Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli
  2. Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor e Matheuzinho
  3. Zagueiros: Cacá, Gustavo Henrique e João Pedro
  4. Meio-campistas: André, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan
  5. Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Talles Magno e Yuri Alberto

Próximo jogo

Timão e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os comandados de Dorival ocupam a 12ª colocação na tabela do Brasileirão, enquanto o Alvinegro Praiano está na 16ª posição.

