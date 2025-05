A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, anunciou que prorrogou a data para terminar a vaquinha que busca quitar a dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal. Após a 100ª parcela paga no meio de maio, havia a expectativa de que a ação seria encerrada neste fim de maio, último mês previsto no começo do projeto. Agora, a torcida corintiana poderá contribuir até o final de dezembro deste ano. No total, já foram levantados R$ 40.437.414,38 em mais de 100 parcelas.

O projeto "Doe Arena Corinthians" amortiza diariamente o valor da dívida a partir da arrecadação conquistada através do financiamento coletivo. A 100ª parcela, marca relevante do projeto, levantou R$ 42.646,92, um valor abaixo ao que foi registrado nas últimas semanas, quando a campanha registrou um aumento significativo nas contribuições. Com a extensão da vaquinha até dezembro, novas ações estão sendo planejadas para alavancar novamente as doações, o que inclui ativações presenciais e digitais.

Entre as ações anunciadas pela organizada corintiana está a Corrida de Rua Doe Arena, evento esportivo que acontecerá, segundo a organização, nas imediações da Neo Química Arena, além de um show musical que reunirá artistas torcedores do Corinthians, ainda sem data divulgada e quais cantores participarão do evento.

Ações como lives, distribuição de brindes e experiências com torcedores do Corinthians vão continuar acontecendo, como foi feito durante a primeira fase do projeto da vaquinha. A "Invasão Corintiana nas Redes" é um desses projetos, que reúne torcedores em lives nas redes sociais onde novas doações são incentivadas.

Veja quanto falta para quitar a dívida da Neo Química Arena

O valor arrecadado corresponde a 5,77% do objetivo da campanha. A iniciativa busca faturar R$ 700 milhões até maio, prazo final estabelecido pelo banco estatal para quitar a dívida do estádio. Ainda faltam R$ 659.562.586 para atingir a meta e as doações podem ser feitas pelo site doearenacorinthians.com.br.

Nessa primeira fase, foram 891.043 doações em 184 dias de ação até 30 de maio de 2025. O estado com mais arrecadação foi São Paulo, com R$ 28.430.741,95, seguido do Paraná, com R$ 2.078.044,73, e, fechando o top-3, Pernambuco, que levantou R$ 1.350.411,85.

