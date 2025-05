De volta ao Corinthians, Garro deve ganhar nova chance com Dorival

Em meio a várias notícias negativas que rondam o Corinthians, uma delas pode ser capaz de deixar a cabeça do torcedor um pouco mais tranquila. Isso porque o meio-campista Rodrigo Garro está de volta ao time comandado por Dorival Júnior e deve ganhar uma nova chance no duelo de domingo (1°), quando o Timão enfrenta o Vitória, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O argentino retornou de lesão na derrota do Corinthians para o Huracán, por 1 a 0, que culminou na eliminação da equipe paulista na Sul-Americana. Garro entrou em campo aos 11 minutos do segundo tempo e, apesar de ainda não estar em seu melhor condicionamento físico, mostrou que pode fazer a diferença de forma positiva na equipe, inclusive, quase balançando as redes na partida.

O treinador alvinegro deixou claro que pretende contar com Garro para ter um meio-campo mais intenso, já que o time não vem conquistando resultados positivos nesta temporada nos torneios continentais - foi eliminado na Pré-Libertadores e na primeira fase da Sul-Americana.

– Garro vinha evoluindo, melhorando, a gente tinha a expectativa de 30 minutos, até por uma conversa com ele. Espero que continue nesse processo de evolução e se reintegre ao grupo - disse Dorival, após o jogo.

Veja os números de Garro na temporada

11 jogos (7 titular) 1 gol 2 assistências 228 minutos para participar de gol 5/19 finalizações no gol 17 passes decisivos 1 grande chance criada 10 dribles certos 41% duelos ganhos 15 faltas sofridas Nota Sofascore 7.15