Corinthians esclarece reunião com Adidas e reforça contrato com a Nike

O Corinthians divulgou uma nota nesta quinta-feira (29) para esclarecer possíveis tratativas envolvendo um novo fornecedor de material esportivo. O comunicado, assinado por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, detalha uma reunião realizada na semana passada entre dirigentes do clube e representantes da Adidas Brasil.

continua após a publicidade

O encontro contou com a presença do presidente da diretoria, Osmar Stabile, e seu vice, Armando Mendonça, além de membros do Conselho de Orientação (CORI) e das comissões de Justiça e Marketing. A reunião teve como finalidade esclarecer informações divulgadas pela imprensa sobre um possível interesse da marca alemã em vestir o clube.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

De acordo com o comunicado, a participação de integrantes do Conselho e das comissões não teve qualquer relação com negociações contratuais ou discussão de valores, atribuições que cabem exclusivamente à Diretoria. Segundo o clube, o papel desses representantes foi apenas orientar sobre aspectos jurídicos, institucionais e de governança, buscando proteger o Corinthians de eventuais riscos ou interpretações equivocadas no atual contexto.

continua após a publicidade

O Conselho também reforçou que o clube mantém contrato vigente com a Nike, sua fornecedora de material esportivo há muitos anos.

- O Conselho Deliberativo esclarece também que os membros do CORI e das Comissões presentes não tiveram acesso a qualquer tipo de proposta oferecida pela Adidas, uma vez que não é de sua competência discutir valores, prerrogativa exclusiva da Diretoria: tão somente explicitamos os modos e procedimentos que poderão salvaguardar o clube no futuro - disse o Timão.

- Ressalte-se que o Corinthians ainda tem contrato vigente de material esportivo com a Nike, empresa parceira de longa data - completou.

Corinthians e Nike

A parceria entre Nike e Corinthians começou ainda em 2003, na gestão de Alberto Dualib. Ao longo de duas décadas, o vínculo foi renovado, a última vez em 2018, sob condução do ex-presidente Roberto de Andrade.

continua após a publicidade

O contrato atual prevê uma renovação automática, cláusula criticada pela diretoria por dificultar negociações mais vantajosas. Além disso, a fornecedora norte-americana prevê a possibilidade de rescisão unilateral por parte dela, o que, segundo o Corinthians, pode gerar uma multa considerada abusiva. O clube argumenta que essas cláusulas de renovação automática estão fora dos padrões praticados no mercado.

No último contrato, o clube recebeu à época luvas de R$ 25 milhões, com gatilhos de premiação e aumento na participação percentual dos royalties que poderiam elevar as cifras para R$ 30 milhões. Até o momento, Adidas e Nike não responderam o contato da diretoria.

Corinthians lançou recentemente uniforme que faz menção ao título do Mundial de Clubes em 2000. (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja abaixo a nota completa enviada pelo Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians esclarece que na última quarta-feira (28) houve uma reunião da Adidas do Brasil com o presidente da Diretoria, Osmar Stabile, e seu vice, Armando Mendonça, a fim de que fossem explicadas as informações divulgadas via imprensa.

O presidente Osmar Stabile, demonstrando espírito de transparência e cooperação fundamentais neste período específico de seu mandato, solicitou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, a presença de membros do CORI e das comissões de Justiça e Marketing do órgão, bem como de representantes dos departamentos jurídico e de marketing do clube, de modo a colaborar no tema para prevenção contra qualquer ruído ou prejuízo para o Corinthians em decorrência destes fatos.

O Conselho Deliberativo esclarece também que os membros do CORI e das Comissões presentes não tiveram acesso a qualquer tipo de proposta oferecida pela Adidas, uma vez que não é de sua competência discutir valores, prerrogativa exclusiva da Diretoria: tão somente explicitamos os modos e procedimentos que poderão salvaguardar o clube no futuro.

Ressalte-se que o Corinthians ainda tem contrato vigente de material esportivo com a Nike, empresa parceira de longa data.

Sem mais para o momento, agradecemos publicamente o convite do presidente Stabile e ressaltamos nosso compromisso de defender os melhores interesses do Corinthians neste momento delicado, que exige união e cooperação.

Atenciosamente,

Romeu Tuma Júnior

Presidente do Conselho Deliberativo