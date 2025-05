Corinthians: veja os números de Rodrigo Garro no retorno aos jogos

O meio-campista Rodrigo Garro foi a principal novidade do Corinthians na partida contra o Huracán, pela Copa Sul-Americana. A equipe foi derrotada por 1 a 0 e ficou sem a classificação. Essa partida marcou o retorno do jogador após 17 partida fora dos gramados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Garro atuou por 33 minutos, com 63% de acerto nos passes e 1 acerto em 2 cruzamentos tentados. Finalizou três vezes, uma delas no alvo, e não venceu nenhum dos quatro duelos que disputou. Sua nota no Sofascore foi 6,5.

O meia ainda se envolveu em um lance polêmico de possível pênalti para o Corinthians, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

– Garro vinha evoluindo, melhorando, a gente tinha a expectativa de 30 minutos, até por uma conversa com ele. Espero que continue nesse processo de evolução e se reintegre ao grupo - disse o técnico Dorival Jr após o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Rodrigo Garro vs Huracán:

33 minutos jogados 63% acerto no passe 1/2 cruzamentos certos 1/3 finalizações no gol 0/4 duelos ganhos Nota Sofascore 6.5

Rodrigo Garro em 2025:

11 jogos (7 titular) 1 gol 2 assistências 228 minutos para participar de gol 5/19 finalizações no gol 17 passes decisivos 1 grande chance criada 10 dribles certos 41% duelos ganhos 15 faltas sofridas Nota Sofascore 7.15

Rodrigo Garro pelo Corinthians:

73 jogos (63 titular) 14 gols 16 assistências 184 minutos para participar de gol 49/125 finalizações no gol 182 passes decisivos 17 grandes chances criadas 54 dribles certos 47% eficiência nos duelos 189 faltas sofridas Nota Sofascore 7.38

Rodrigo Garro, meia do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Convivência com lesões

O jogador sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito desde o fim da última temporada. Neste ano, chegou a ficar fora das primeiras partidas do Campeonato Paulista. Com o tempo, voltou a atuar, mas desfalcou a equipe no jogo de ida da final do Paulistão — vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras — e por pouco não ficou de foa da decisão em Itaquera.

Durante o processo de recuperação, Garro passou por um procedimento inovador em um centro de reabilitação na capital espanhola, acompanhado e coordenado pelo departamento médico do Corinthians.